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正妹推同鄉下海慘了！賣淫大王「吳董」狂撈3億被逮　應召女下跪哭求饒

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▲▼移民署新北市專勤隊破獲「吳董」賣淫集團。（圖／資料照）

▲「吳董」賣淫集團遭破獲，首腦遭判刑3年。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

移民署新北市專勤隊破獲雙北最大應召站，綽號「吳董」的吳誌麒在雙北經營色情護膚、卡拉OK超過10年，海撈破3億元，全盛時期旗下小姐多達500人；經紀人「文哥」邱文聰也透過印尼女友「妙妙」，招攬同鄉逃逸女移工下海賣淫。新北地院判決，吳誌麒共9罪合併判處3年2個月徒刑，邱文聰5年7個月、女友3個月徒刑。

警方2016年查獲「文哥人口販賣集團」，發現邱文聰招攬逃逸外籍移工賣淫，還利用毒品控制，強迫女子整天窩在房內從事一次最高3000元性交易，集團抽走2200元，女移工一次只能拿到800元。邱文聰遭逮，警方懷疑，他酷似女藝人丁國琳的印尼籍女友「妙妙」，到處吸收逃逸同鄉女移工，平時在集團內充當翻譯，負責監控女移工，可能就是首腦。

▲▼移民署新北市專勤隊破獲「吳董」賣淫集團。（圖／資料照）

▲▼移民署新北市專勤隊破獲「吳董」賣淫集團。（圖／資料照）

▲▼移民署新北市專勤隊破獲「吳董」賣淫集團。（圖／資料照）

▲雙北最大淫窟！吳董、文哥聯手招攬逃逸女移工下海。

警方當年直搗應召站，小姐們花容失色，嚇得當場痛哭，甚至下跪求饒，用頭髮遮掩面容，最後在房間內搜出毒品安非他命，經追查大藥頭「才哥」溫方瓊，發現上游集團主嫌就是「吳董」吳誌麒，2017 年專勤隊破獲吳董犯罪集團，發現他竟攜手陸配劉女（小茜）三姐妹合夥來台，以自由行、探親等名義引進陸女坐檯、陪酒等。

吳誌麟有人口販運前科，經營色情業已經10年，以LINE攬客，旗下有多家應召站、色情護膚和卡拉OK，還訂了教戰手則，大規模經營，推東南亞、大陸女子下火坑，全盛時期高達500名小姐在服務，營業額破3億元。

新北地院8日判決指出，邱文聰一開始僅獨立運作，擔任經紀人負責招攬、面試女移工下海賣淫，再聘僱馬伕，出資租套房作為「淫窟」，後來和叩客機房業者吳誌麟等人合作，將應召女來源、找客人、租房等分工運作，共媒介了10多名女子下海，其中以印尼逃逸女移工為大宗，被依妨害風化等罪，判處5年7個月徒刑，5個月得易科罰金；女友妙妙依圖利容留性交罪判刑3個月。

至於毒販溫方瓊，被依違反毒品危害防制條例，判處18年6個月徒刑，吳誌麒共9 罪合併判刑3年2個月，全案仍可上訴。

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▲▼移民署新北市專勤隊破獲「吳董」賣淫集團。（圖／資料照）

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