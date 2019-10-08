受惠週年慶備貨力道　達爾膚第3季營收年增15.8％

▲達爾膚董事長吳奕叡（中）。（圖／達爾膚提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣最大醫美保養品牌DR.WU-達爾膚（6523）今（8）日公布2019年9月合併營收為6319.7萬元，較去年同期成長1.04％；第3季合併營收為2.65億元，較去年同期成長15.8％，達爾膚表示，雖然正值傳統銷售淡季，但第3季仍受惠台灣實體通路與大陸電商平台銷售業績強勁。

達爾膚表示，受惠台灣各大連鎖藥妝通路及電商平台，看準消費者在週年慶活動期間強勁的購物需求，備貨力道明顯增溫，帶動台灣在第3季營收有穩定的成長表現；至於中國大陸方面，也持續透過各大銷售通路和代理營運商來擴大銷售版圖，推升達爾膚第3季創下近2年單季營收同期新高。

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達爾膚進一步表示，隨著秋冬腳步逼近，公司針對季節的轉變主推「角鯊潤澤修復精華」，運用法國頂級植萃角鯊，擁有ECOCERT天然認證，萃取自法國南部百年莊園的橄欖，透過獨特25道「超微分子冷壓技術」將油脂細緻化，正符合消費者對於秋冬乾燥肌膚保養需求的產品。

展望今年第4季，美容保養步入旺季，達爾膚看好百貨周年慶及電商年度大檔「雙11」活動接續登場，有助於整體銷售業績繳出良好的成長表現，並透過精準行銷方式，創造台灣成為公司穩定營收成長的重要基礎。