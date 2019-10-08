少女求刪網傳「露臀露胸手握XX」片　賤男逼回拍攝現場硬上2次

▲尤男把未成年前女友的私密影片po上網，脅迫對方跟他上床才願意刪除。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北尤姓男子和年僅17歲的女友交往不到1年就分手，尤男不甘心，竟把2人交往時拍攝的少女手握他下體等2支影片po上色情網站，前女友得知後，哀求刪除，尤男竟以此脅迫少女，回當初拍攝裸露影片的旅店房間，對少女性侵2次得逞，台北地檢署調查後，依拍攝少年猥褻影片、強制性交等罪起訴尤男。

起訴指出，尤男是在2018年3月開始與少女交往，5月間，尤男就在台北市松山區某旅店房間等地點，用手機拍下少女「裸露臀部」、「裸露胸部手握下體」的猥褻影片，隔年1月，2人因故分手，尤男心有不甘，在家中把2片都上傳到色情網站，還標註少女就讀學校、少女部分姓名，供人點閱下載。

▲少女為了防止影片繼續在網路上散布，無奈答應和尤男重回拍攝旅店開房間。（示意圖／CFP）

2019年2月間，少女透過友人截圖告知私密影片遭散布，而且2片才上傳1個月，就已經分別有超過4000次的瀏覽次數，少女著急找上尤男，哀求尤男刪除影片及交往期間的照片，尤男竟要求少女陪他去開房間，少女無奈答應在2月26日晚上，和尤男重回拍攝影片的松山區旅店，讓尤男連續逞慾2次。

檢察官認定，尤男是利用少女急著要刪除親密影照的心理，脅迫少女發生性行為，已經構成強制性交罪；雖然沒有證據顯示尤男拍片時違反少女意願，但拍攝少年猥褻行為的影片本身就已觸法，po網流傳也涉嫌散布猥褻物品罪，因此依法起訴。



彼岸花有致命的吸引力

【其他新聞】

破壞台大連儂牆 陸男遭諭令限制出境…二姑：他後天要回去耶

潤寅詐貸案8人聲押 前法官涉洗錢100萬交保「不過是律師費收較多」

台一國際為掩4億虧損做10年假帳 財務主管撐不住自首「20億沒了」