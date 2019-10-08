桃園國慶晚會「群星會」　音樂饗宴慶國家生日快樂

▲2019國慶晚會在桃園，彩排歌手謝雷、張琪帶大家回到台灣群星會時期。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

首度移師桃園舉辦的2019國慶晚會，8日下午於桃園高鐵站前廣場進行彩排，彩排歌手謝雷、張琪合唱「傻瓜與野ㄚ頭」，帶大家回到台灣群星會時期的那段美好歲月。昔日是演唱情侶搭擋的兩人表示，這次演唱的主題是群星會，唱的雖是老歌，但歌曲沒有老歌和新歌，好聽最重要，希望9日來參加國慶晚會的海內外朋友，聽歌都很開心！

▲2019國慶晚會在桃園高鐵站前廣場舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

市府民政局8日表示，「攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會於10月9日5時30分在桃園高鐵站前廣場舉辦，提醒民眾，活動配合安檢，勿攜帶超過50公分以上的包包、長傘與自拍棒等物品。「下午5點憑票入場，晚上8點開放自由入場」，邀請市民朋友踴躍進場，共同在音樂饗宴慶祝國家生日快樂。

▲歌手謝雷、張琪歡迎大家來聽好歌。（圖／記者楊淑媛攝）

今年國慶晚會演出卡司包括創作小天王畢書盡、嘻哈天團玖壹壹、全運會活動大使鼓鼓、客家樂團吉那罐子、原住民樂團扶桑花樂團、金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃等藝人，卡司陣容堅強，更是老少咸宜。

▲▼2019國慶晚會在桃園高鐵站前廣場舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

民政局也指出，晚會會場鄰近高鐵站和機場捷運，且當天有交通管制，請市民朋友盡量搭乘大眾運輸工具，主辦單位也規劃停車場和接駁車，會場附近有環溪一、二停車場（桃園國際棒球場、機場捷運A19站旁），市府會加開免費接駁車，往返該停車場及高鐵站，市民朋友也可將車輛停放在桃園區風禾公園旁停車場，再轉搭免費接駁車往返高鐵站。