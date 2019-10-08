國內證金公司只剩1家！　金管會同意元大併環華證金

▲金管會同意元大證金，受讓環華證金融資融券、轉融通及有價證券擔保放款的營業權益，讓與基準日是10月21日。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日公布，同意元大證券金融公司，受讓環華證券金融股份公司融資融券、轉融通及有價證券擔保放款的營業權益，讓與基準日是10月21日，屆時國內證金公司也從全盛時期的4家，僅剩元大證金1家。

環華證金因代理證券商逐年減少，且有價證券擔保放款業務規模難以大幅提升等因素，因此申請以營業讓與方式，將融資融券、轉融通及有價證券擔保放款業務讓與元大證金。

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元大證金基於受讓環華證金融資融券、轉融通及有價證券擔保放款，可擴大經營規模及增加信用交易市場占有率，所以申請受讓環華證金上述業務。

觀察受讓後市占率情形，截至9月底，元大證金融資業務市占率達3.65%，環華證金則為0.37%，受讓後將有4.02%的市占率；融券部分，元大證金市占率2.99%，環華證金0.12%，受讓後將有3.11%的市占率；至於有價證券擔保放款，元大證金市占率達33.28%，環華證金6.99%，受讓後市占率可提高至22.38%。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，國內證金公司的全盛時期是在1995年，當時共有4家，包括復華證金、富邦證金、安泰證金與環華證金，其中復華證金是元大證金的前身，而富邦證金、安泰證金也在2010年受讓給元大證金，如今環華證金受讓給元大證金後，國內證金公司僅剩元大證金一家。

蔡麗玲指出，證金公司可做融資融券、轉融通等業務，其中轉融通是只有證金公司可以做的業務，若券商在市場上一時之間無法借券，即可透過證金公司來轉融通，不過由於金融市場如今的利率低，資金相當充沛，因此轉融通的需求也跟著減少。