獨／桃機二航「行李輸送帶」遭爆狂停擺出包　地勤怒：國慶連假等著看好戲

記者賴文萱／台北報導

國慶4天連假面臨出國高峰，但桃園機場一名男地勤向《ETtoday新聞雲》投訴，桃機第二航廈行李輸送帶「常態性故障」，最近幾天更嚴重。他怒批，過幾天單日早上5000多人，他已經不敢想像，「國慶連假等著看好戲」。對此，桃機表示，應不是輸送帶故障問題，主要是近日是出國尖峰期，托運行李數量多，有問題的行李也多，一來一往間很花時間，就會使得輸送帶停擺。

▲桃機地勤控訴，第二航廈行李輸送帶經常性故障，近日更嚴重，「國慶連假等著看好戲」。（圖／讀者提供）

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▲地勤抱怨，行李輸送帶經常性故障，害得處理劃位速度變慢，地勤只能人工一直拉行李。（圖／讀者提供）

國籍航空一名男地勤控訴，桃機第二航廈報到櫃台的行李輸送帶經常性故障停擺，害得處理劃位速度變慢，最近幾天狀況更嚴重，昨天（7日）更一度停了40分鐘，地勤只能忙著把離起飛時間比較近的行李，一個一個人工拉出來，來解決行李輸送的問題，有時嚴重甚至導致航班delay。

他批評，桃機滾帶可以加油嗎？基層反應很久了，但都沒有改善，過幾天國慶連假單日早上5000多人，不敢想像到時候萬一又停擺會是什麼狀況，地勤真的很無奈，「國慶連假等著看好戲」。

▲地勤抱怨，基層反應很久都沒改善，過幾天國慶連假單日早上5000多人，不敢想像到時候萬一又停擺會是什麼狀況。（圖／讀者提供）

對此，桃機表示，初步了解應該並非行李輸送帶故障問題，主要是不少旅客仍會把要隨身攜帶的物品，如行動電源、鋰電池等等，放進託運行李當中。若一發現有問題行李時，航警、安檢人員等就必須把行李拖下來檢查，最近逼近國慶連假，是旅客出國尖峰，有問題行李多的話，處理速度就會慢，再加上連假行李數量也多，處理的能量若不夠，一來一往之間就可能導致輸送帶停擺。

不過，該名投訴男地勤則指，有問題行李頂多停個10秒、15秒，滾帶就會繼續，難道所有行李說好集體這1小時有問題，其他時間都沒問題？行李輸送帶問題導致卡住已經幾年了，還不解決就繼續卡。

桃機提醒旅客，通過安檢時，備用鋰電池及行動電源需隨身攜帶，手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升。旅客進入安檢區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

桃園機場國慶連假疏運期間為8日至15日，加班客機截至9月27日經民航局核定為159架次，其中10月10日至14日單日旅客量預估皆逾13.5萬人次，其中收假日10月13日預估會超過14萬旅客進出桃園機場，加班機部分以10日加班機33架次為最多、其次為14日加班機29架次。以航廈別來看，第一航廈連假期間加班機共104架次，第二航廈為55架次。