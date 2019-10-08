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樂天Kobo即日起支援Dropbox　打造個人超級雲端書庫

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樂天Kobo即日起支援Dropbox　打造個人超級雲端書庫（圖／樂天Kobo提供）

▲Kobo Forma推出全新功能，可與Dropbox連結建立個人獨有的雲端書庫。（圖／樂天kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

樂天Kobo進軍台灣市場滿3年，持續擴張服務，繼有聲書於台灣上線後，即日起再開放最新軟體版本更新，並針對Kobo Forma帶來全新功能，可與線上儲存服務公司Dropbox的應用程式配合使用，在強化使用體驗下，預估全年用戶人數與業績將較去年成長1倍。

樂天Kobo表示，為滿足多元化使用電子書閱讀器的需求，讓管理檔案更加快速與便利，此次新增Dropbox服務，讀者可將Kobo帳戶與Dropbox帳戶連結，利用電腦、手機就可透過Dropbox將文件與將檔案新增至Kobo Forma閱讀器，建立個人獨有的雲端書庫。

另外，此次版本更新內容也包括頁面預覽功能、新增翻頁暫存點、閱讀進度條等，讓閱讀的複習與查找更加方便，支援機型包含6吋Kobo Clara HD、7吋Kobo Libra H2O以及8吋Kobo Forma，只要連接網路即可上網自行更新。

迎接雙十連假到來，樂天Kobo也於10/10～10/13推出限時4天全站享75折優惠，活動期間還可搭配《人生實驗室》、《好關係是麻煩出來的》、《崩盤》等獨家書籍79折起。

博客來針對雙十連假檔期，推出「2019雙十生活節」創意策展，百款生活質感商品下殺33折起，藉由不同情境推薦生活好物，包含迷你香氛機、記憶靠枕、沖泡壺組等，此外，雙十國慶日起連續6天，網羅圖書、3C家電、文具家居不同主題性商品，精選百件商品，任2件5折。

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