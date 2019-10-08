戰鬥陀螺東部預賽19日花蓮開戰　稚童兄弟架式十足誓言進決賽

▲▼九歲及八歲的2兄弟接觸戰鬥陀輪已經有四年的經驗，這次也將參與東區預賽，誓奪總決賽門票。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入第四年的「2019戰神盃戰鬥陀螺錦標賽」將在全台北中南東舉辦四場比賽，選拔出國家選手將代表台灣赴日本參加世界盃，爭取冠軍榮耀。東部預賽19日將在花蓮縣立體育館登場，花蓮市長魏嘉賢邀請全國大、小朋友來參與，一起在戰鬥盤上熱血開戰。





花蓮遠東百貨副店長曾天賜、花蓮縣議員魏嘉彥、新城鄉民代表傅緯豪，花蓮市國裕里長杜曉炬，以及曾獲得日本G4賽第一、二名的洪崑耀、洪崇耀兩兄弟，今天前往花蓮市公所，一起與魏嘉賢市長宣傳本月十九日東部預選的活動，並體驗打陀螺的樂趣。

▲▼花蓮市長魏嘉賢與2兄弟比拼，並體驗打陀螺的樂趣。



「Go~Shoot! 」洪崑耀、洪崇耀架式十足的發射出自己的戰鬥陀螺，比賽誰的能持久並「爆擊」對方得分。分別是九歲及八歲的兄弟倆，目前就讀明義國小，接觸戰鬥陀輪已經有四年的經驗，這次也將參與東區預賽，誓奪總決賽門票。





魏嘉賢市長表示，花蓮市公所過去曾辦過兩場小型比賽都獲得很大的迴響，這次是很難得的機會，得到麗嬰國際的授權以及日方同意，讓花蓮成為「2019戰神盃戰鬥陀螺錦標賽」東部唯一預選戰場，他也感謝喜歡戰鬥陀螺的孩子及家長，和花蓮市公所一起爭取到在花蓮舉辦，讓東部的孩子受惠。魏嘉賢提醒小朋友，一定要持有陀螺會卡及帶正版的戰鬥陀螺，才能夠參加預選賽。

▲東部預賽將在花蓮縣立體育館登場，花蓮市長魏嘉賢邀請全國大、小朋友來參與，一起在戰鬥盤上熱血開戰。



東部預選19日在花蓮縣小巨蛋登場，當天上午十一點開始接受現場報名，依年齡初級組及高級組，各組各取265個名額，拿到前三名的小朋友，將可獲得日本空運價值豪華限定超絕天龍陀螺，並代表東區前往台北參加總決賽，爭奪前往日本參加世界盃的名額。



活動當天有小朋友最愛的香蕉哥哥帶來勁歌熱舞，也會提供許多限量贈品，歡迎親子共同響應。民眾也可持指定陀螺，參加「無限爆擊挑戰區比賽」，不限年齡、不須會員卡，可以重覆排隊進場並一戰勝負，獲勝者還可獲得限定版的結晶輪盤，歡迎民眾用手中陀螺擊出歡樂火花。