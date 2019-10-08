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首款「非洲製造」手機問世！售價5900元

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▲▼盧安達的商業服務集團Mara Group推出智慧型手機Mara X和Mara Z。（圖／路透）

▲盧安達商業服務集團Mara Group推出智慧型手機Mara X和Mara Z。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

非洲盧安達商業服務集團Mara Group周一（7日）推出2款智慧型手機，Mara X和Mara Z，該公司稱其為首批「非洲製造」的智慧型手機機款。這2機款的發表也展現出該國想成為區域科技中心的雄心。

據《南華早報》報導，Mara X和Mara Z將運行Android操作系統，價格分別為17萬5,750盧安達法郎（約新台幣5900元）及12萬250盧安達法郎（約新台幣4000元）。這兩款智慧型手機將與三星進行競爭，三星在非洲市場上最便宜的智慧型手機售價約為5萬盧安達法郎（約新台幣1600元）。Mara Group執行長塔迦爾（Ashish Thakkar）表示，該公司的目標客戶為願意為質量支付更高價格的消費者。

▲▼盧安達的商業服務集團Mara Group推出智慧型手機Mara X和Mara Z。（圖／路透）

▲盧安達目前的智慧型手機使用率為15%。（圖／路透）

塔迦爾陪同盧安達總統卡加米（Paul Kagame）參觀該公司時說：「這是非洲第一家智慧型手機製造商。」其智慧型手機在埃及、衣索比亞、阿爾及利亞及南非組裝，不過製造手機的零組件為進口。「事實上，我們是第一家從事製造業的非洲公司。我們正在製造主機板。」塔迦爾表示：「每支手機都有超過1000個零組件。」

據塔迦爾的說法，這家工廠耗資2400萬美元建成，每天可生產1200支手機。Mara Group期待從非洲大陸自由貿易協定中獲利，該協定旨在組織一個包括55個國家的貿易集團，以促進整個非洲的銷售。

總統卡加米表示，他希望這款手機能提高盧安達的智慧型手機使用率，目前該國的智慧型手機使用率為15%。「盧安達人已在使用智慧型手機，但我們希望能讓更多人用上智慧型手機。Mara手機的引進將使更多盧安達人能夠擁有智慧型手機。」

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