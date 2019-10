首款「非洲製造」手機問世！售價5900元

▲盧安達商業服務集團Mara Group推出智慧型手機Mara X和Mara Z。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合外電報導

非洲盧安達商業服務集團Mara Group周一(7日)推出2款智慧型手機,Mara X和Mara Z,該公司稱其為首批「非洲製造」的智慧型手機機款。這2機款的發表也展現出該國想成為區域科技中心的雄心。

據《南華早報》報導,Mara X和Mara Z將運行Android操作系統,價格分別為17萬5,750盧安達法郎(約新台幣5900元)及12萬250盧安達法郎(約新台幣4000元)。這兩款智慧型手機將與三星進行競爭,三星在非洲市場上最便宜的智慧型手機售價約為5萬盧安達法郎(約新台幣1600元)。Mara Group執行長塔迦爾(Ashish Thakkar)表示,該公司的目標客戶為願意為質量支付更高價格的消費者。

▲盧安達目前的智慧型手機使用率為15%。(圖/路透)

塔迦爾陪同盧安達總統卡加米(Paul Kagame)參觀該公司時說:「這是非洲第一家智慧型手機製造商。」其智慧型手機在埃及、衣索比亞、阿爾及利亞及南非組裝,不過製造手機的零組件為進口。「事實上,我們是第一家從事製造業的非洲公司。我們正在製造主機板。」塔迦爾表示:「每支手機都有超過1000個零組件。」

據塔迦爾的說法,這家工廠耗資2400萬美元建成,每天可生產1200支手機。Mara Group期待從非洲大陸自由貿易協定中獲利,該協定旨在組織一個包括55個國家的貿易集團,以促進整個非洲的銷售。

總統卡加米表示,他希望這款手機能提高盧安達的智慧型手機使用率,目前該國的智慧型手機使用率為15%。「盧安達人已在使用智慧型手機,但我們希望能讓更多人用上智慧型手機。Mara手機的引進將使更多盧安達人能夠擁有智慧型手機。」

VIDEO: President Kagame delivers remarks at the launch of Mara Phones manufacturing plant. For the full speech https://t.co/dt8wdUDKIi pic.twitter.com/4IbbsFOkNI