在台回憶「川蔡熱線」！前白宮發言人：很多人生氣　但川普不在乎





▲川普與蔡英文熱線，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

台灣亞洲交流基金會8日舉辦第3屆玉山論壇，除了總統蔡英文一早出席並致詞，貴賓還有美國總統川普（Donald Trump）的愛將、前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。桑德斯在演講中提到，蔡英文與川普的「川蔡熱線」，當時有很多媒體對這件事不開心，不過川普本人倒是不在乎。

蔡英文總統8日上午出席玉山論壇，並接近國際貴賓。她致詞時提到，期盼透過科技、經濟及永續發展的合作，進一步探討公民社會的協力實踐、亞洲智庫的合作，以及新世代領袖的培育，「台灣會繼續與所有理念相近國家一起努力，加強合作夥伴關係，共同因應區域的挑戰和威脅，維護自由、開放的印太區域。」

▲美國白宮前發言人桑德斯午間主題演講。（圖／記者驢斌慎攝，下同）

首次訪問台灣的桑德斯在8日以「讓美國與盟友夥伴再度偉大！」為主題發表演講。對於川普2016年當選時，就在12月與蔡英文通電話，成為37年來美國準總統與中華民國總統直接對話的先例，桑德斯回顧當時情況說，川普當選跌破許多人眼鏡，美國許多媒體也不樂見這情況發生，且對川普接了蔡英文的電話「非常不開心」，認為川普是政治菜鳥，不懂兩岸議題，還批評川普讓自己陷入尷尬處境。

桑德斯說，川普當然了解台美關係，但不覺得這有什麼好大驚小怪的，且也不在乎外界的想法；而川普也了解美中關係的重要性，對中國大陸採取強硬態度。美國擁有強大的亞洲盟友，擁有數十年的深厚友誼，川普上任之後，就非常努力於強化這些關係。

桑德斯說，川普常常強調「美國優先」（America First），但這不代表他們不會互相幫助、共同努力，因為川普認為其他國家也應該如此，首要目標是將自己的國家變得更好、更強大，當其他領袖捍衛自身國家利益時，川普也會為此鼓掌。川普是主權、自由鬥士，樂見其他國家自己挺身而出，不是過度依賴國際社會，因為這樣會削弱該國的主權和自由。

針對「自由」，桑德斯說，自由不是為所欲為，川普已經清楚表達，美國不會容忍自己被其他國家佔便宜，不論是對美國、美國的朋友或盟邦，每個人都應該遵守秩序。她回憶自己小時候利用父母給的自由，違反了規矩，結果破壞父母的信任，因此受到懲罰，「世界秩序也應該是這樣。若某個國家做了不對的事情，用偷竊、欺騙或傷害他人的方法破壞規矩，那國際社會也應該要如此回應。」

桑德斯也回憶小時候去以色列參觀猶太大屠殺紀念館的故事，她表示，當時自己才11歲，看完許多悲慘的照片後，在留言本上寫下「為什麼沒人挺身幫忙？」永遠不能讓惡魔得逞，不可以對邪惡保持沉默，必須要挺身而出，做出正確的事情，捍衛自由；而美國則會永遠和朋友站在一起。

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