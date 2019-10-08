行政院核定大林蒲遷村案！網友大讚陳其邁：對高雄市民承諾一一兌現

▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁8日透過臉書表示，行政院正式核定大林蒲遷村案。此舉讓不少高雄市民很感動，大讚陳其邁對高雄市民承諾一一兌現。

陳其邁透過臉書表示，在行政院全力衝刺之下，蘇貞昌正式核定高雄鄉親非常關心的大林蒲遷村案。他提到，一月到行政院後，對於高雄重大的建設一直盯緊進度，大林蒲遷村，就是一個，「能夠落實對於鄉親的承諾，不管我在哪個工作，這都是我應該做的。」

陳其邁指出，大林蒲原是一個小漁村，國民政府遷台後，在重工業的發展政策下，大林蒲四周環繞著中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司等大型工廠。長期的工業氣體排放，讓大林蒲居民的健康及生活品質受到嚴重影響。當地的鳳林宮、民宅、校園的天空，總是一片灰濛濛。大林蒲同時也像一座孤島，居民無論要前往何處，交通非常不便。

陳其邁進一步說明，2016年11月，行政院長林全前往大林蒲視察時，為當地長期承受污染，向大林蒲居民鞠躬致歉。經過多次會議、並與市府協商，今天行政院正式核定遷村計劃，預計投入1047億經費（公務預算390億、自償率64.52%）。他向當地居民喊話，［未來讓大林蒲的居民能夠在環境更好的地方，安心生活，行政院一定會全力協助。」

行政院核定大林蒲遷村案，網友紛紛留言讚賞，「邁邁哥說到做到」、「謝謝真高雄市長！」「誠信真的很重要，邁邁就是信守承諾的人」、「副院長兼高雄市長！對高雄市民的承諾一一兌現，辛苦了！」「這才是信守承諾！！」