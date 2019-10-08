翹臀金髮妹嬌喊「哈尼」又擁5千萬身家！中年大叔幫匯7萬夢醒了

▲王男前往銀行匯款，警方到場進行勸說。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民46歲王姓大叔，2019年8月在IG上，認識一名自稱是美籍的30歲女子，交往期間對方稱王男為honey（蜜糖），還傳來一張身材健美的照片，博取王男信任。該女並宣稱有160萬元美金（約台幣5000萬元）遺產，希望王男幫她繳納銀行開戶金約7萬元，繼承遺產後會來台與王雙宿雙飛。王男熱戀當頭，前往銀行要匯款時，行員發現所匯入之國外帳號已遭通報警示，通報員警協助，王男才終於醒覺，並感謝警方幫助，慶幸保住這筆錢。

▲詐團傳該張美籍美女照片給王男，俏麗臉孔加上健美身段，讓王男墜入愛河。

中市警第六分局永福派出所表示，日前接獲報案，王男透過IG認識暱稱為Pretty Damsel美籍30歲女子，2人雖語言不通，該女用英文，而王男則使用翻譯軟體與對方溝通，交往一段時間後，該女進一步以honey稱呼王男，還傳了一張身材健美的照片，讓王男認為找到「真愛」。此外，對方更聲稱自己將繼承約台幣5000萬元的遺產，讓王男十分動心。

▲雙方言語不通，透過翻譯軟體對談。

▲對方希望王男支付開戶金，但匯款帳戶已經通報為詐欺警示帳戶。

不過，該女要求王男，須幫她繳納銀行開戶金，金額為2200元美金（約台幣6萬7800元），她才能繼承父親這筆龐大的財產，一旦繼承，藉時將到台灣與王男繼續交往，企圖誘使王男匯款。

王男深陷戀情，二話不說奔赴銀行要匯款給對方，但行員發現對方的國外帳戶，竟已被通報為詐欺警示帳戶，於是偷偷通報警方。警方到場時，耐心向王男勸說，這其實是很常見的詐騙手法，並提供多起類似案例，王男才恍然大悟、直呼「好險」，感謝銀行行員及員警細心協助才得以保住財產。

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