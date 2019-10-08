美女醫離婚後告夫求「變價分割」房產　法官判准：合理！

▲美女名醫蔡佳芬向法院提告前夫陳克誠要求公平分房產。（圖／翻攝自陳克誠臉書）

記者徐愷昕／台北報導

皮膚科美女名醫蔡佳芬2017年與醫師的老公陳克誠離婚後，雙方雖已情斷，但仍有官司糾纏著彼此。蔡女2019年針對2人名下共有的房產提出要求變價分割，盼可以變賣房地產後將所得案比例分配一人一半。台北地方法院審理後認為，因房產面積只有18坪多，售出後依比例分配較為便利，判蔡女勝訴，全案可上訴。

蔡佳芬與李克誠這對名醫夫妻2017年11月決意離婚，蔡女表示與陳男在2011年還有婚姻關係時，陳男有將名下信義區的房產贈與給她一部份，2人因此共同持有了該筆不動產，不過在離婚後，她從未使用，此筆房產目前全為陳男所有，而過去雙方並沒有不分割協議，故她希望現在可以要求分割此筆不動產。

蔡女向法官表示，因建築物面積僅有18坪多，使用面積不大，故若以原物分割分到的面積會過小，礙於經濟效用及房地的完整性，希望可以使用變價分割，依最終賣出的房價與前夫互相平分。

陳男則表示，他願意與蔡女分割房產，但若採變價分割，他所居住的住所將會受到影響，建築物內的數計及家具都會有問題。另外，一旦確定執行變價，除了過程耗時外拍定金額也將受影響，實在不符合經濟效益，故他主張應採原物分割，並願意在補償蔡女價差128萬多元，以示誠意。

法官審理後認定，變價分割較為適合。蔡、陳兩人可以和有意競標的民眾談價，以良性公平競價的方式進行，且最終依所得款項案雙方持有比例分配較無爭議，同時也能避免房屋須重新設計，造成資源浪費。全案仍可上訴。

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