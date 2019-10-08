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遭爆「85大樓」拍賣超貸海霸王集團？　一銀駁斥：取得足額擔保

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▲▼一銀總經理鄭美玲,海霸王超貸案。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀總經理鄭美玲親上火線說明85大樓拍賣，貸款給海霸王集團相關公司「凱德唐」貸款案。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨立委費鴻泰今（8）日舉行記者會，懷疑凱德唐所取得的「85大樓」的融資涉及超貸。一銀總經理鄭美玲今日親上火線說明，表示這個案子凱德唐明、後年會繼續增資，並且有取得海霸王總裁莊榮德的連帶保證、以及從頭到尾只有貸給凱德唐43億元並且十足擔保。

費鴻泰召開記者會表示，凱德唐資本額只有2億元，但是卻可以向一銀申請54.4億元的無擔保貸款，只付利息可以拍得君鴻酒店，其後的海霸王所代表又是誰的勢力。

請繼續往下閱讀...

鄭美玲表示，凱德唐公司本身屬於海霸王集團，一銀與海霸王往來許久，而凱德唐公司很久以前向申請法拍融資，雖然凱德唐目前的資本額是2億元，明年會增資，111年繼續增資到6億元。

凱德唐公司標得85大樓後，海霸王集團也經營旅館事業「城市商旅」，會租給城市商旅會有租金收入，且85大樓已經有部分的租約，已經有租金，所取得租金足以償還一銀貸給凱德唐每年的本息攤還。

此外，這個融資案也有連帶保證人，保證人為海霸王集團的總裁莊榮德、及海霸王集團二代、凱德唐公司負責人莊自立都是負責人。

一銀表示，85大樓經歷兩次流標，流標底價分別為85億元、68億元，今年的3月進行第3次拍賣，底標為54.4億元，得標者凱德唐以高於底價1萬元得標，為了辦理得標過戶作業，核給法拍屋代墊款43億元，徵取存款及不動產共計45億元為擔保，得標金額的八成範圍內核貸擔保放款43億元(貸放成數79.1%)，為十足擔保授信，並且這次的貸款案有經過董事會。

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