台東10/14起2階段開放自由撿拾漂流木　小心觸法

▲▼台東林管處公告開放自由撿拾漂流木，民眾可至林務局轄管之保安林海灘內以徒手方式自由撿拾，不開放使用機具撿拾。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

林務局台東林管處公告開放自由撿拾漂流木，時間自108年10月14日至11月12日止，分為2階段，第1階段108年10月14日起至10月28日止（每日上午9時至下午4時），設籍於當地鄉、鎮、市之居民得撿拾清理；第2階段108年10月29日起至11月12日止（每日上午9時至下午4時），設籍於台東縣（市）之當地居民得撿拾清理。

民眾可至林務局轄管之保安林海灘內以徒手方式自由撿拾，不開放使用機具撿拾。開放漂流木撿拾期間，將設置林產物檢查站，設置地點為該處知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處。

台東林管處表示，開放撿拾期間，民眾請隨身攜帶身分證件，主動到檢查站登記，領取漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，必須以3.5噸（含）以下車輛載運，並請不要覆蓋斗篷或帆布等，以便辦理檢查及登記。

▲開放撿拾保安林區域示意圖。

漂流木如有國有、私有註記或烙印者，由拾得人通報當地林務局林管處或當地政府保管，並依民法第八百十條拾得漂流物規定辦理。若漂流木屬森林法第52條第4項規定公告的12種貴重木樹種（紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿），未依規定至林產物檢查站辦理查驗、登記後搬運，將依森林法規定加重其刑，請民眾多加留意。

林管處呼籲民眾如有發現有擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木時，請聯繫台東縣政府、台東林區管理處（檢舉專線電話：0800-000-930）或撥打110報案，共同維護國家資產。