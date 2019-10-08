中小企業放款今年前8月「達成率」破7成　這3家銀行增加最多

▲金管會每年會訂下國銀對中小企業放款目標，2019年設定為2,700億元，目前達成率71.16%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年前8月累計放款餘額達1,921.29億元，目標達成率達71.16%，其中土銀、國泰世華銀和台企銀3家增加最多，一共增加862.8億元。

根據金管會統計，截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆6,301億元，較上月底增加317.06億元；今年前8月累計放款餘額達1,921.29億元，較去年同期增加1,530億元。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計今年目標達成率達71.16%。

統計指出，今年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.26%，占民營企業放款餘額比率為64.1%，分別較上月底的比率減少0.14個百分點及0.05個百分點。

另外，今年8月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.4%，較上月底減少0.01個百分點。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

值得一提的是，今年8月底相較於去年12月底，對中小企業放款減少最多的銀行有3家，依序為台中銀（136.73億元）、遠銀（38.84億元）、星展銀（28.54億元）；對中小企業放款增加最多的前3名，分別是土銀（471.7億元）、國泰世華銀行（210.01億元）和台企銀（181.09億元）。