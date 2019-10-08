邀分手1年前男友來婚禮！「1封告白信」大逆轉…她當晚被趕出家門

▲新娘好意邀情前男友參加婚禮，卻被對方陷害。（示意圖／達志）



記者鄒鎮宇／綜合報導

婚禮是否該邀請前任參加，一直是許多人顧慮的問題。越南一名女子即將結婚，由於平時都跟前男友保持聯繫，當她將喜訊告知對方並邀請參加後，竟收到一封「回信」，導致她當晚被新郎趕出家門，讓不少網友看完直接氣炸。

綜合越媒報導，該名新娘將這段悲慘的經歷PO網分享，表示她和前男友分手1年多，雙方仍會像朋友般聊天聯繫，「我認為他仍是朋友，所以邀請他參加婚禮，但沒想到他會這樣對我…」

原來，新娘的前男友接到喜訊後，婚禮當天沒有到場，反而是寄來一封信，裡面有2萬越南盾（約30元新台幣）以及一張紙條，上面寫著「祝妳幸福！如果妳的丈夫發現妳曾流產過2次，那妳就回到我身邊，我仍會愛妳的」。

▲原PO的前男友在婚禮當天寄來一封信，特地將新娘的過去公布。（圖／翻攝hatinh24h）



當新郎發現這封信的內容後，立刻暴怒指控自己的妻子不檢點，並在婚禮當晚就將對方趕出家門，因此新娘才在網路上PO出這段悲慘遭遇，不知道該如何是好。

許多網友認為不聯絡前任才是最好的處理方式，否則會像原PO一樣被前男友趁機報復，「前男友也太渣，分手後不能像朋友對待彼此」，但也有人認為新郎不該這樣狠心「男友也有問題，都已經論及婚嫁了，還在意是否有流產過」。

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