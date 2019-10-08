城市外交開新頁！花蓮市與日本高千穗町締盟姊妹市

▲在出席貴賓見證下，花蓮市長魏嘉賢（右）與甲斐宗之町長（左）完成簽署姊妹市盟約。（圖／花蓮市公所提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市與日本高千穗町8日舉行締結姊妹市簽署儀式，由花蓮市長魏嘉賢及高千穗町町長甲斐宗之共同簽定姊妹市盟約，未來雙方將在觀光、產業、教育、文化等不同領域進行城市交流與合作。



台灣近年來面臨外交困境，但花蓮市卻逆勢翻轉，開啟城市外交新扉頁，魏嘉賢說，這是花蓮市相隔34年之後簽署締盟的第六個姊妹市，也是高千穗町在國外的第一個姊妹市，雙方首長期盼藉由締盟姊妹促進兩地繁榮與發展。





花蓮市與日本高千穗町締盟姊妹市儀式在福容大飯店二樓宴會廳舉行，現場賓客雲集，賀喜聲此起彼落。締盟儀式由聖閔醒獅戰鼓團以震天價響的鼓陣揭幕，魏嘉賢偕同主任秘書翁美華及各課室主管向高千穗町訪問團表達熱忱歡迎，也感謝各界貴賓蒞臨觀禮。



魏嘉賢致詞表示，這是一個相當值得慶祝的日子，花蓮市與高千穗町自2005年締盟友好城市以來，已有十四年的友誼，因為花蓮市與高千穗町由友好城市升格為姊妹市，而且這是花蓮市相隔34年來，簽署締盟姊妹的第六個城市，他非常高興向大家宣布，10月8日這一天是花蓮市創造城市外交的重要里程碑。

▲魏嘉賢表示，高千穗町是花蓮市相隔34年來，簽署締盟姊妹的第六個城市，是花蓮市創造城市外交的重要里程碑。



甲斐町長致詞時邀請魏嘉賢與在座貴賓明年到高千穗町參訪，因為2020年是高千穗「町政實施」100周年以及「高千穗日華親善協會」成立三十周年紀念的日子，屆時他與町民將會熱情歡迎來自花蓮的朋友。甲斐町長指出，台灣與高千穗町的交流，是從町內診療所聘請從台灣來的醫生為契機，其後在1990年成立了「高千穗日華親善協會」，進而加深民間層面的交流。甲斐町長強調，從今天起，高千穗町將會堅守「永遠的友情」約定，並鼓勵町民們多到花蓮市及台灣各地參訪，促進兩地之間文化、經濟等各方面的交流，創造「相互共贏」的合作模式。

▲雙方協定從簽約日起將藉由觀光、產業、教育、文化等不同領域的交流與合作，促進兩地的繁榮與發展。



在出席貴賓見證下，魏嘉賢市長與甲斐宗之町長完成簽署姊妹市盟約，雙方協定從簽約日起將藉由觀光、產業、教育、文化等不同領域的交流與合作，促進兩地的繁榮與發展。花蓮市民代表會副主席李振瑋說，花蓮市與高千穗町去年約定締盟後，經雙方的努力與推動，終於在歷史性的時刻開花結果，他與蘇美珠主席及全體市民代表感到開心，也期盼雙方友誼長存。



外交部東部辦事處處長粘信士也說，花蓮和高千穗兩市町升格為姊妹市，要感謝徐榛蔚縣長、魏嘉賢市長、高千穗前後任町長、工藤議長的鼎力推動以及外交部駐日外館的協助支持，希望兩市町結為姊妹市後，在各項層面及人員的友好往來，都能成為台日城市交流的模範。