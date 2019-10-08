考核常勝軍！新港漁會獲農金獎雙特優　饒慶鈴頒鑲金獎座表揚

▲台東成功鎮新港區漁會獲得農委會營運卓越優等獎、金融服務特優獎，縣長饒慶鈴縣長親自頒發鑲金獎座表揚。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功鎮新港區漁會蟬聯全縣漁會考核優等，縣長饒慶鈴8日親自到成功鎮頒發冠軍獎座，並公開表揚該漁會在307家報名參加中央農金獎的農漁會中，同時拿下雙料優勝：營運卓越優等獎、金融服務特優獎，實屬難得，並感謝漁會提供金融服務及推動農業保險的努力與貢獻。

新港區漁會積極配合農業政策，加強辦理農業專案貸款、農業信用保證業務，協助漁民取得經營資金，同時結合社區與學校辦理海岸淨灘、魚苗放流活動及宣導講習，共同保護海洋資源，同時積極參與公益慈善活動及成立高齡者家政班，關懷弱勢族群及年長者，善盡社會責任，因而連年得獎。

縣府農業處也指出，在每年的漁業業務考核評鑑中，新港區漁會表現傑出、各項會務蒸蒸日上、勇於突破困境創造績效，可說是該項評鑑的常勝軍；為鼓勵其優異的表現，今年特別製作鑲金的獎座，並由饒慶鈴縣長親自到成功頒發。

此外，在農漁業金融業年度盛事的「農金獎」比賽中，共有307家農漁會報名參選營運卓越獎等10種獎項，報名件數達542件的情形下，新港區漁會在業務營運、農業保險都有傑出的表現，獲得農委會表彰獲頒2種獎項：營運卓越優等獎、金融服務特優獎。