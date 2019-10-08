賽車手代操期貨吸金2千萬　前女友受騙討債「浩克助拳」砸破車窗

▲王姓賽車手涉違法招攬親友投資期貨選擇權吸金2000萬元遭起訴。（示意圖與本案無關／記者謝婷婷攝）

記者劉昌松／台北報導

王姓業餘賽車手，向親人、車友宣稱可代操投資期貨選擇權，保證獲利3%到16.67%，3年內吸金2000千萬元，王的林姓前女友也受害損失300多萬元，曾為此找朋友助陣討債，朋友還一個不小心，捶破王的座車後擋風玻璃，台北地檢署調查後，8日依違反《銀行法》等罪起訴王。

王男曾因與友人在碧潭競速翻車而登上新聞版面，2018年底，他和林姓前女友相約商討債務問題，林女找來魏姓男子暗中保護她，結果魏男站在王的座車後方，突然聽到催油聲，情急之下向前伸出雙手，竟直在後擋風玻璃上打出2個大洞。

▲王男曾與人在國道3號競速翻覆。（圖為資料照／記者孫曜樟翻攝）

原來王男被前女友討債的原因，是因為他從2015年到2018年間，招攬親朋好友拿錢出來，讓他代操期貨選擇權，3個月結算1次，保證獲利3%到8%，前女友的獲利更可高達16.67%，但後來包括前女友在內，多名親友沒拿到紅利而提告。

檢察官調查，王男明知自己沒有相關證照，卻以招攬投資期貨為業，向身邊12名親友吸金總額超過2000萬元，涉嫌違反《銀行法》、《期貨交易法》；另外因為部分資金是轉入王男母親的帳戶，王母也因此挨告，但檢方調查認為王母只是把帳戶借給兒子，不知被用來犯罪，另外處分不起訴。

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