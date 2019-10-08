【教會長老竟是狼3】彈鋼琴、捷運站　囂張色長老到處伸狼爪

福音中心的余姓長老除將狼爪伸向玲玲外，連玲玲的姊姊君君和同學小雲也沒放過，除在中心內對在彈鋼琴君君撫摸屁股、大腿外，更利用送小雲回家當藉口，把小雲載至圓山捷運站外面，便在車上猥褻小雲，只要有獨處機會余長老就會肆無忌憚的將狼爪伸向3名小朋友。

家長轉述，當時唸小學六年級的君君喜歡音樂，常會到福音中心彈鋼琴，當她彈琴時，余姓長老偶爾會坐到她後面，撫摸她的臀部和大腿。因君君年紀較長，知道有問題，因此盡量閃躲，後來乾脆不去福音中心了。

家長告訴本刊，當年玲玲還找了同學小雲一起去福音中心寫功課、玩遊戲，沒想到余姓長老也將狼爪伸向小雲，但下手的地方不在教會，而是在車上。根據小雲的說法，余姓長老經常以送她回家為由，要小雲坐他的車，但卻往往過家門而不入，而是將車一路開到圓山捷運站，說是先接太太，再送小雲回家，比較順路。

余姓長老把車停在捷運站旁之後，便會利用等太太出站的空檔，把小雲抱到駕駛座，讓小雲坐在他的大腿上，接著把手伸進小雲的內褲、撫摸下體，小雲雖也感到害怕、不舒服，卻不知該如何閃躲，只能任由余猥褻得逞。

由於小雲常跟玲玲到福音中心，回家的時間比較晚，且小雲也曾把被摸的事告訴家長，讓小雲的家長對玲玲的家長頗有微詞，雙方還因此發生爭吵。當時玲玲的家長選擇相信余姓長老，現在得知自己的二個女兒都被猥褻，十分愧疚，除了向小雲的家長道歉，雙方也一起帶著三個女童向警方報案。

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