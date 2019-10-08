【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指

社子島福音中心余姓長老在猥褻女童醜聞爆發前，當地居民對他的印象就是一位慈祥、和藹可親的長輩，因此對他相當的敬重，不料，他竟利用孩子對他的的信任，對小朋友做出令人髮指的猥褻行為，其在猥褻孩子後還會聞一聞手指的行徑，更遭家長怒罵：「十分變態」。

本刊調查，位於台北市士林區的社子島福音中心成立至今超過十年，是基督教長老教會石牌教會的分支機構，除了傳教，福音中心也扮演安親班的角色。當地許多小朋友放學之後，都會結伴到福音中心寫功課、等家長下班。

家長轉述玲玲遭猥褻過程說，余姓長老除了曾在教會的沙發上猥褻她，也曾趁她彈鋼琴時對她伸出狼爪，有時還會把她帶到小房間、站著撫摸，摸完後還會聞一聞手指，再去洗手。

由於，案發時玲玲年紀還小，雖然感到害怕與不舒服，但也不知該如何反抗，只能任由余姓長老擺布。家長聽到玲玲的遭遇後，大為震驚，因為大女兒君君小學時也曾出入過福音中心，經家長追問，目前已上高中的君君也說出自已當時受辱的遭遇。

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家長表示，因為社子地區有不少單親、弱勢或隔代教養的家庭，社會地位相對較低，所以當孩子向家人提到被長老摸屁股、下體時，很多家長會選擇多一事不如少一事，結果因此縱容了余姓長老，讓他越發肆無忌憚。

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