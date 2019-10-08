【教會長老竟是狼4】最安全的地方才危險　教會猥褻惡行沒斷過

福音中心在社子地區評價不錯，除了余姓長老之外，還有志工免費幫小朋友輔導課業，或帶領小朋友玩一些團康活動，所以孩子都很愛去，還會一個帶一個，家長也都很放心，萬萬沒想到，福音中心的負責人竟然是一隻披著羊皮的狼，對懵懂無知的小女孩做出這些骯髒事，還一再狡辯，他們實在是忍無可忍，也擔心會有其他孩子受害，因此才會決定提告，並把真相公諸於世。

本刊調查，位於台北市士林區的社子島福音中心成立至今超過十年，是基督教長老教會石牌教會的分支機構，除了傳教，福音中心也扮演安親班的角色。當地許多小朋友放學之後，都會結伴到福音中心寫功課、等家長下班，家長們也都認為教會應該是最安全的地方，對孩子出入福音中心十分放心，孰料，最安全的地方，卻最危險。

其實教會神職人員的猥褻惡行沒斷過，如在2019年桃園市就爆發一名牧師，從2015年起，對教會中一名年僅13歲少女伸出狼爪，利用少女的懵懂和信任觸摸她胸部，甚至反鎖浴室門摳摸私處，少女認為「牧師是神的代言人」原不以為意，直到成長性教育知識逐漸成熟，才驚覺牧師行為不對而向家人求助報案，色牧師遭依強制猥褻罪起訴。

同年還爆出一名男牧師在大學校園契擔任要職，遭女大生指控藉用權勢及假裝身體不適，要求女方每星期到住處幫他做按摩，不料，牧師竟趁機親吻臉頰並觸碰私處，後來還開始傳送大量不雅訊息，並曾在被害人面前脫光褲子獻寶。最後牧師遭校園團契開除，並遭檢方起訴。

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