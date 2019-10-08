　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

徧鄉教育育注入活水！台東廣原國小榮獲國際認證雙特優

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廣原國小從部落文化及生活環境發想進行跨域設計，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。（圖／台東縣政府提供，下同）

廣原國小從部落文化及生活環境發想進行跨域設計，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣廣原國小參加今年度全國學校經營與教學創新KDP國際認證比賽，獲得「學校經營創新類」以及「教學創新類」兩項特優，縣長饒慶鈴特別勉勵校長曾淑玉及全體教學團隊繼續努力，為偏鄉教育注入活水。

教導主任金忠勇表示，得獎課程「一田三館八熱點」是從部落文化及生活環境發想，以STEAM創新教學模組進行跨域設計，讓學校到處都是有趣的學習空間，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。

▲▼廣原國小從部落文化及生活環境發想進行跨域設計，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。（圖／台東縣政府提供，下同）

另「小米田裡的藝術課」緣起於學童思念家人，除了透過藝術抒發情緒外，也從繪畫激發學童的熱情，將藝術結合語文、生活科學、數理幾何以及文化祭典等，燃起學童創作的熱情，將內心的情緒故事、部落采風、文化禁忌傳說、生活經驗等畫成一幅幅美麗的畫作，學校定期辦理美展，讓學童能在舞台上盡情展現自我。

校長曾淑玉分享，偏鄉教育經營不易，學校團隊努力從各界申請經費，改善硬體，使學習環境不受限制，並讓課程更貼近學童需求與發展，使得部落環境、文化特色、學校願景及十二年國教等面向相互呼應，期待學校學童能發展出更具有在地人文關懷特質及因應未來學習挑戰的能力。

ET快訊
快訊／國道3號「7車連環撞」　6人受傷急送醫
雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死手術台！死因曝光
連千毅看電視…土豪哥入監只能看報　北監：大號內褲備好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

台東10/14起2階段開放自由撿拾漂流木　小心觸法

「2019桃園眷村文化節」　國慶連假來桃園體驗眷村新生

桃園國慶晚會「群星會」　音樂饗宴慶國家生日快樂

太魯閣峽谷音樂節26日登場　上、下午各一場免費接駁車專送

考核常勝軍！新港漁會獲農金獎雙特優　饒慶鈴頒鑲金獎座表揚

城市外交開新頁！花蓮市與日本高千穗町締盟姊妹市

徧鄉教育育注入活水！台東廣原國小榮獲國際認證雙特優

林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

台東10/14起2階段開放自由撿拾漂流木　小心觸法

「2019桃園眷村文化節」　國慶連假來桃園體驗眷村新生

桃園國慶晚會「群星會」　音樂饗宴慶國家生日快樂

太魯閣峽谷音樂節26日登場　上、下午各一場免費接駁車專送

考核常勝軍！新港漁會獲農金獎雙特優　饒慶鈴頒鑲金獎座表揚

城市外交開新頁！花蓮市與日本高千穗町締盟姊妹市

徧鄉教育育注入活水！台東廣原國小榮獲國際認證雙特優

林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

印度航空全體員工14日罷工！　「光輝」戰機生產停擺...

喝咖啡怕骨質疏鬆...拿鐵有加牛奶可補鈣？專家破解錯誤迷思

鹿晗認愛關曉彤2周年！　「溜冰約會片」瘋傳…情侶抱摔倒甜炸

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

沒錢買生日禮物給女兒 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

馬大偉解盤／太空人@光芒　「挺」莊買光芒單隊大分

中職／特別的退休總冠軍戰　彭政閔：不捨與珍惜

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

地方熱門新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

南投2貨車離奇追撞　副駕彈出當場身亡

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

國慶晚會在桃園　青埔9日實施交管

囂張「五條通」男子背後有故事

南市議員到議長室飆三字經　限1周道歉否則提告

台南山上花園水道博物館開幕

6年前拒搬遷　輔信王公現同意搬家

桃園首度舉辦　國慶晚會8日彩排

刷掉批韓者　韓粉改口：轉貼來的

員工未被納保　議員要求加強勞動檢查

林美燕要求檢討高齡化、少子化因應對策

更多熱門

相關新聞

東京迪士尼萬聖節開放扮裝！

全世界的迪士尼，只有東京迪士尼（迪士尼唯一的加盟樂園）在萬聖節期間會公告開放，讓大人也能變裝入園！平常，迪士尼只允許兒童可以變裝，他們深怕遊客與由工作人員扮演的迪士尼角色混淆，萬一有人來搞破壞，那就危險了，但又不忍粉絲要求，就有了這個可以全家大小一同歡樂的時刻

做最壞的打算不一定壞

花蓮市公有零售市場促銷　進帳800萬元

蔡育輝、蔡淑惠請黨中央為不分區注活水

2019年地表最強護照　「紅色護照」打敗歐美

關鍵字：

徧鄉教育廣原國小國際認證特優活水繪畫部落

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面