徧鄉教育育注入活水！台東廣原國小榮獲國際認證雙特優

▲廣原國小從部落文化及生活環境發想進行跨域設計，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣廣原國小參加今年度全國學校經營與教學創新KDP國際認證比賽，獲得「學校經營創新類」以及「教學創新類」兩項特優，縣長饒慶鈴特別勉勵校長曾淑玉及全體教學團隊繼續努力，為偏鄉教育注入活水。



教導主任金忠勇表示，得獎課程「一田三館八熱點」是從部落文化及生活環境發想，以STEAM創新教學模組進行跨域設計，讓學校到處都是有趣的學習空間，讓學童在遊戲中探究科學並在傳統祭儀中傳承文化精神。

另「小米田裡的藝術課」緣起於學童思念家人，除了透過藝術抒發情緒外，也從繪畫激發學童的熱情，將藝術結合語文、生活科學、數理幾何以及文化祭典等，燃起學童創作的熱情，將內心的情緒故事、部落采風、文化禁忌傳說、生活經驗等畫成一幅幅美麗的畫作，學校定期辦理美展，讓學童能在舞台上盡情展現自我。



校長曾淑玉分享，偏鄉教育經營不易，學校團隊努力從各界申請經費，改善硬體，使學習環境不受限制，並讓課程更貼近學童需求與發展，使得部落環境、文化特色、學校願景及十二年國教等面向相互呼應，期待學校學童能發展出更具有在地人文關懷特質及因應未來學習挑戰的能力。