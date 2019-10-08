單杯就送！大苑子11月起推「訂閱制」VVIP服務　全台僅8門市搶先上線

▲大苑子將在11月推出「訂閱制」服務。（圖／記者莊喬迪攝）



記者蕭筠／台北報導

台灣鮮果品牌「大苑子」堅持使用新鮮水果作爲鮮果茶飲，自2001年創立至今，目前於全世界已擁250多家連鎖店，2014年大苑子推出APP，目前會員數已超過110萬人，看準科技發展趨勢，大苑子董事長邱瑞堂宣佈，11月起將再度推出「訂閱制」服務，月付499元就可享受專屬VVIP的客製化個人服務，試營運期間全台僅有8間門市提供服務，最快明年1月全台門市正式全數上線。

▲大苑子董事長邱瑞堂。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子今日舉辦品牌溝通暨新品發布會，董事長邱瑞堂親現身講解，其中，提到因看準會員制市場衰弱、訂閱經濟崛起，今年初便開始研發新「訂閱制」服務，預計今年11月起試上線，消費者每月僅需繳499元就可享有個人專屬服務，每日大苑子會透過臉書Message或是Line，「主動」發送訊息推薦今日飲品，若是想喝推薦飲料，消費者依序可以選擇冰塊、甜度，外送或是就近店自取餐，尤其499元已含外送費，意指「單杯就送」，邱瑞堂強調「外送是必須的服務」，甚至不排除在每日發送訊息中加入星座運勢、天氣等資訊，讓對話式的專屬服務增添趣味性。

邱瑞堂指出，「訂閱制」將提供另外一種客製化服務，降低飲料店擔憂的淡旺季時間，要讓所有消費者感受鮮果生活圈的概念。大苑子「訂閱制」服務11月起將在全台8間門市上線，包括台北天母店、永和樂華店、新竹東門店、新竹北大門店、埔里店、西螺店、台南崇德店、台南青年店，最快明年1月在全台各門市正式全面上線。