　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

余姓長老猥褻孩子前，都會有一個起手式，就是先抱起孩子，再趁機摸她們的屁股、大腿，甚至撫摸下體，若遇到小孩告訴家長，家長前來質問時，就以自己愛抱小孩當理由，辯稱不小心碰到，推卸責任，他還一度想以送水果禮盒給受害小朋友家長來掩飾罪行。

玲玲的家長告訴本刊，當年他們曾經為了玲玲說被余姓長老撫摸下體的事，親自到福音中心問余，余信誓旦旦地強調：「沒對小孩子怎樣！」由於余平日給人的形象很正面，他們也就沒將孩子說的當一回事。

但過沒多久，余姓長老卻拿著水果禮盒到玲玲家拜訪，並對玲玲的家長說，小雲的家長也有同樣的誤會，希望他們能幫忙解釋。余說他很愛抱小朋友，可能是在抱孩子的時候，不小心碰觸到小朋友身體的一些部位，希望家長不要誤會。隔了二天，余同樣帶著水果禮盒到小雲家拜訪，結果被轟了出來。

看似慈祥的余姓長老（右）遭控是披著羊皮的狼。圖左非當事人。（翻攝臉書）

家長憤怒地說，余姓長老猥褻孩子前，都會有一個起手式，就是先抱起孩子，再趁機摸她們的屁股、大腿，甚至撫摸下體，若遇到小孩告訴家長，家長前來質問時，就以自己愛抱小孩當理由，辯稱不小心碰到，推卸責任，連到警局做筆錄也用同樣的理由當擋箭牌。

請繼續往下閱讀...

本刊調查，余姓長老曾在故宮任職，臉書上的文章都極為正面、勵志，他曾在石牌教會30週年紀念特刊投稿，文章寫道：「要記住尊主為大，求主時時刻刻保守，引導走向正確人生方向，以免偏行己路，愈走愈偏，與主愈行愈遠。」這樣的一段話，對比他被指控的猥褻惡行，顯得格外諷刺。

更多鏡週刊報導

【教會長老竟是狼1】「長老把手伸進我內褲」　北市教會驚爆性醜聞
【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指
【教會長老竟是狼3】彈鋼琴、捷運站　囂張色長老到處伸狼爪

ET快訊
快訊／國道3號「7車連環撞」　6人受傷急送醫
雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死手術台！死因曝光
連千毅看電視…土豪哥入監只能看報　北監：大號內褲備好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

「不要玩食物！」腦洞大開的怪奇浪漫系藝術家Gab Bois

獨／桃機二航「行李輸送帶」遭爆狂停擺出包　地勤怒：國慶連假等著看好戲

11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

「南方澳斷橋事件」彌撒與助禱　志工與學生關懷陪伴

【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指

【教會長老竟是狼1】「長老把手伸進我內褲」　北市教會驚爆性醜聞

以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

越南夜市買芭比娃娃！好奇拆髮帶...OL嚇歪「是個X頭」　網驚喊：兒時陰影重

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

「不要玩食物！」腦洞大開的怪奇浪漫系藝術家Gab Bois

獨／桃機二航「行李輸送帶」遭爆狂停擺出包　地勤怒：國慶連假等著看好戲

11天限定！「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」全台特色花車一字排開超好拍

【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

「南方澳斷橋事件」彌撒與助禱　志工與學生關懷陪伴

【教會長老竟是狼2】慈祥長老社區敬重　摸女童下體還聞手指

【教會長老竟是狼1】「長老把手伸進我內褲」　北市教會驚爆性醜聞

以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

越南夜市買芭比娃娃！好奇拆髮帶...OL嚇歪「是個X頭」　網驚喊：兒時陰影重

喝咖啡怕骨質疏鬆...拿鐵有加牛奶可補鈣？專家破解錯誤迷思

鹿晗認愛關曉彤2周年！　「溜冰約會片」瘋傳…情侶抱摔倒甜炸

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

沒錢給女兒買生日禮物 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

馬大偉解盤／太空人@光芒　「挺」莊買光芒單隊大分

中職／特別的退休總冠軍戰　彭政閔：不捨與珍惜

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

「不要玩食物！」腦洞大開的怪奇浪漫系藝術家Gab Bois

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

清華學霸假日曝光！連續「13hrs苦讀」縮時實錄

竹科7公分爆餡車輪餅日賣上千顆　老闆婉拒國慶晚宴

帶國二兒看《返校》　媽沒帶證件神出招買到學生票

搭運送遺體班機會怕嗎？內行網友：反而更安心

Uber Eats折70元神券　叫4單被鎖

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

拜地基主！2歲童偷啃雞腿被罵　媽擲硬幣真相揭曉

一張超仙「姑姑照」騙倒上千民眾　原來女主角是她

小7拉布條賀發票中獎！「一看金額」網笑炸

清海無上師背景曝！來台5天賺破億

哈吉貝暴風增強！36年來發展最快猛颱

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面