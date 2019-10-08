【教會長老竟是狼5】都摸到下體還說不小心　他竟想送水果掩飾罪行

余姓長老猥褻孩子前，都會有一個起手式，就是先抱起孩子，再趁機摸她們的屁股、大腿，甚至撫摸下體，若遇到小孩告訴家長，家長前來質問時，就以自己愛抱小孩當理由，辯稱不小心碰到，推卸責任，他還一度想以送水果禮盒給受害小朋友家長來掩飾罪行。

玲玲的家長告訴本刊，當年他們曾經為了玲玲說被余姓長老撫摸下體的事，親自到福音中心問余，余信誓旦旦地強調：「沒對小孩子怎樣！」由於余平日給人的形象很正面，他們也就沒將孩子說的當一回事。

但過沒多久，余姓長老卻拿著水果禮盒到玲玲家拜訪，並對玲玲的家長說，小雲的家長也有同樣的誤會，希望他們能幫忙解釋。余說他很愛抱小朋友，可能是在抱孩子的時候，不小心碰觸到小朋友身體的一些部位，希望家長不要誤會。隔了二天，余同樣帶著水果禮盒到小雲家拜訪，結果被轟了出來。

家長憤怒地說，余姓長老猥褻孩子前，都會有一個起手式，就是先抱起孩子，再趁機摸她們的屁股、大腿，甚至撫摸下體，若遇到小孩告訴家長，家長前來質問時，就以自己愛抱小孩當理由，辯稱不小心碰到，推卸責任，連到警局做筆錄也用同樣的理由當擋箭牌。

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本刊調查，余姓長老曾在故宮任職，臉書上的文章都極為正面、勵志，他曾在石牌教會30週年紀念特刊投稿，文章寫道：「要記住尊主為大，求主時時刻刻保守，引導走向正確人生方向，以免偏行己路，愈走愈偏，與主愈行愈遠。」這樣的一段話，對比他被指控的猥褻惡行，顯得格外諷刺。

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