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林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

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▲新竹市長林智堅與國網中心主任合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與國網中心主任合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以拚經濟、顧民生為目標，新竹市長林智堅定期展開產業之旅，勤走第一線了解產業脈動，今（8）日來到新竹科學園區參訪國家實驗研究院──國家高速網路與計算中心（簡稱國網中心），談到日前由市府、國研院、交大三方合作簽署的「公共數據合作與應用備忘錄」，如今紅到美國MIT（麻省理工學院），透過 AI技術及政府公共數據，跨國攜手解決城市交通問題。林智堅也期待未來市府與國網中心有更多深度合作的機會，能在2021年新竹台灣燈會以大數據掌控遊客流量及安全，也在竹市資安、防災、交通等施政上更精確。

成立1991年的國網中心是台灣唯一共用之大型計算平台及學術研究網路設施，肩負計算、儲存、網路、平台整合的前瞻雲端技術先導角色，2017年建構國家級AI人工智慧研發基礎設施，除了有全球最早的AI視覺辨識，也在核三廠設置水下鏡頭分析魚類、透過AI防災、分析交通流量。此外，國網中心有高速算圖農場，典藏台灣歷史古蹟和表演藝術作品，是台灣近年軟實力大幅提升的重要推手。

今日林智堅走訪各研究室，聆聽Iflyover系統計畫、AI視覺影像辨識計畫及3D算圖農場計畫簡報，了解國網中心的成果與合作可能性。並由張宏生博士引導戴上VR影像系統，實際體驗虛擬實境技術在土石流及淹水災防系統、以及智能醫療的運作方式。

國網中心AI視覺影像辨識計畫主持人林芳邦博士表示，市府、國網中心、交通大學簽署的三方合作MOU已經紅到MIT，正在進行跨國合作與研究，嘗試解決新竹市壅擠的交通問題。林錫慶副主任則針對災防與淹水預防部分提出諸多建議，林智堅也表示會請各局處蒐集與提供資料，盼與國網中心合作解決市政問題。

林智堅表示，新竹市擁有許多其他縣市沒有的研究人才與資源，因此，市府如何與竹科園區、國家實驗研究院、工研院等國家級高階研究中心合作格外重要。目前新竹市與工研院合作，開放南寮漁港道路讓自駕車進行實際道路測試，市府也會繼續支持創新，並與國家級研究機構和園區廠商深度合作。

國網中心主任史曉斌表示，國網中心不僅將世界上最新的知識技術帶回台灣，發展世界級的人工智慧及大數據平台，也積極培育相關人才，並將研究成果與地方政府及企業共享，期待國網中心成為國內發展人工智慧的重要基地，讓所有台灣人都能真實享受到科技帶來的好處與便利。

新竹市工商發展投資策進會總幹事黃任瑋表示，市府與國網中心有過多次合作經驗，包含交通流量評估、魚眼攝影機影像分析、HPC動畫競賽等，這次產業之旅不僅讓市府團隊更認識國網中心，也開啟未來合作的可能性，期待未來雙方的深度交流能替市民帶來最佳利益。

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