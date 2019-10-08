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台東十大必吃出爐！東河包子網友最愛　池上豆腐、豆皮都上榜

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▲台東網路票選十大必吃，東河包子勇奪冠軍。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東網路票選十大必吃，東河包子勇奪冠軍。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東美食百百款吃不完！從早吃到晚，讓你一吃就上癮的美食是什麼呢？台東縣政府「台東就醬玩 amazing taitung-台東縣交觀處」在粉絲專頁舉辦了「台東10大必吃美食」票選活動，經過網友激烈的票選後，票選結果出爐！

▲台東網路票選十大必吃，東河包子勇奪冠軍。（圖／台東縣政府提供，下同）

池上米、客來吃樂蚵仔麵線及關山便當也都入榜。

此次票選活動中，在不限品項下，共計有237種的美食提名入圍，最終結果由網路人氣高推的東河包子，榮獲網友票選美食第一名推薦！另外，包括了釋迦、池上米、客來吃樂、源昌關山便當、池上福原豆腐、卑南豬血湯、寶桑豆花、榕樹下米苔目及大池豆皮店，獲選台東必吃美食推薦前十名。

▲台東網路票選十大必吃，東河包子勇奪冠軍。（圖／台東縣政府提供，下同）

獲推薦前十名中，池上米、客來吃樂及榕樹下米苔目更連獲2018及2019年十大美食票選的肯定。台東稻米不意外的成了網友票選推薦之一，最主要是擁有優質的栽種環境及農民細心的照顧，台東沒有許多大型的工廠，水質清澈、甘美，對於水稻的栽培過程來說是生長良好的重要因素；流傳三代的客來吃樂，賣的是簡單樸實卻藏有濃濃古早味的大腸蚵仔麵線及綠豆蒜，名字來源更是希望每個客人來店裡享受自家美食時，都能感到快樂，簡單的美食卻能感受到老闆對美食的用心、對每位顧客的珍惜與愛護。

▲台東網路票選十大必吃，東河包子勇奪冠軍。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，榕樹下米苔目廣受在地及遊客們的愛戴，Q彈的麵條及獨門醬汁搭配滿滿的柴魚，在嘴裡唇齒留香。原在安慶街榕樹下的小小無名攤子，到現在有了自己的店面，用更舒適的環境及最在地的古早味，讓老味道繼續延續下去！

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