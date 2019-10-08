竹市龍山國小群英樓開工　打造曲線建築超通風

▲龍山國小群英樓拆除重建工程今(8)日正式動土。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

龍山國小群英樓拆除重建工程今(8)日正式動土，將投入1億7千萬元，重建樓高四樓，學習空間從原本的20間增加到31間，透過空中平台、大階梯、戶外劇場的設計讓建築有豐富與多元的功能，預定110學年度完工啟用。新竹市副市長沈慧虹表示，全新的群英樓啟用後，全校師生不僅享有更優質舒適的學習環境，亦重塑學校身為周遭社區活動中心的角色，讓校園和社區互動零距離。

沈慧虹表示，新竹市積極推動「新校園運動」改善各校老舊校舍，透過新建築與校園環境進行連結，營造孩子們的「知識遊樂地」。群英樓因耐震係數過低需要重建，成為校園面貌蛻變的新契機，藉由拆除重建及整體校園環境規劃，重塑學校為周遭社區活動中心的角色。期盼昭雄營造和田中央建築師能用最嚴格的標準施工，讓群英樓如質如期的完工，給予孩子一個安全優質的學習環境，也希望社區居民及家長給予施工期多包容，完工的群英樓將讓校園和社區互動零距離。



教育處表示，此次群英樓重建，新建31間教室、廁所9間、樓梯13座與各式開放空間，設計理念保留老樹、大量半戶外空間，以跳脫傳統方塊建築，用風的曲線設計建築，透過巧妙的規劃設計，重整校園空間配置，延伸創意共享的學習空間，讓學習不受空間阻隔。



此外，地面層刻意以通透的方式讓學生能容易到達校園每個場域，不會因量體阻隔成為死角，讓校園空間透過操場與社區之串聯延伸至周遭，校園各棟連通流動，連結性，四個穿透的動線也接到戶外劇場、圖書角落，以及生態教材園。三樓有兩個活動平台與討論室，連結相鄰的行政大樓與勵學堂，讓師生們都能共同使用。屋頂半戶外階梯教室，更有視野開闊的活動平台與屋頂菜園隔熱，提供教學、行政及閱讀、展演展覽、圖書館和藝文空間之人本與美學校園。

教育處長黃錦能表示，新竹市是兒童幸福城市，讓孩子在安全的環境下快樂學習，是市府努力的目標。市府不遺餘力投入教育資源與預算，透過新校園運動、班班有冷氣降溫計畫等政策，持續打造最優質的學習環境，每一個孩子快樂學習的笑臉，就是對市政推動上最大的肯定。，未來將會持續積極推動校舍安全維護工作，並結合即將發包的周邊通學廊道工程，打造安全的教學環境，讓學生開心、家長安心。

今日群英樓動土典禮，建築師劉黃謝堯、曹毅豪、昭雄營造副總經理吳錫儀、家長會長王敏、東區區長徐俊榮、教育處長黃錦能、新竹市議員陳建名、劉崇顯、蔡惠婷、鄭美娟、曾資程、段孝芳、張祖琰及多位中小學校長、里長皆到場一起共襄盛舉。