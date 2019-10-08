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國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

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▲國慶預演，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶4天連假要到了！氣象局指出，目前來看4天連假（10/10至10/13）天氣大致為陽光普照的穩定天氣，僅中南部山區午後有零星陣雨，花東地區10日雲量仍多偶有短暫雨，11、12日雲量有機會減少，降雨區域會更局部一些。但收假日下半天起變天，北部、東半部降雨機率稍提高，東北風涼空氣報到，低溫約22度。

氣象局表示，整體來說，好天氣會維持到連假最後一天，由於東北風減弱，各地大多為多雲到晴，僅花東地區偶有局部短暫雨，午後中南部山區零星短暫陣雨，各地日夜溫差稍大，低溫約23度、高溫約30度以上。

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▲▼國慶連假北中南東天氣概況。（圖／中央氣象局）

▲國慶連假「北中南東」天氣概況。（圖／中央氣象局）

其中，11日及12日清晨，在西半部及東北部空曠地區低溫有機會出現20~22度左右，感受偏涼，早出晚歸應注意增減衣物。

收假日下半天起，東北風再增強，沿海風力會增大，迎風面北部及東半部地區雲量逐漸增多，降雨機率會稍稍提高，氣象局提醒，北東的朋友在收假日外出要留意天氣的轉變。

▲▼哈吉貝颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈吉貝颱風周末將侵襲日本，連假期間赴日旅客要多留意天氣、航班資訊。（圖／中央氣象局）

此外，哈吉貝颱風預計周末侵襲日本，雖然沒有往台灣接近，但是會帶來長浪，從10日開始基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動需注意安全。

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