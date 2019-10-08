北市推校園智慧販賣機「租金僅1千」　許淑華轟：廠商賺15倍暴利

▲北市推智慧販賣機。（圖／許淑華提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府教育局推動校園設置智慧販賣機，想讓學生透過販賣機來培養使用無現金支付的消費習慣，近日引起許多爭議。北市議員許淑華8日爆料，廠商獲利高達15倍，質疑教育局不針對廠商暴利提出解決方案。對此，教育局表示願與廠商討論回饋金機制。

許淑華指出，北市府於今年3月開始試辦校園智慧販賣機，光是5月試辦9台販賣機營收就有32萬，6月營收高達25萬，平均營收28萬，一台販賣機賺3萬，若以成本50%計算，推估獲利至少15萬。

許淑華表示，台北市教育局與廠商簽約設置智慧販賣機，契約中提到，每校至少建置一台作為核算，依「台北市市有公用房地使用費收費基準表」之收費基準，廠商按實際營運裝設智慧支付自動販賣機機器設備數，支付房地使用費每月每台1000元，若廠商獲利15萬，形同賺了15倍暴利。

許淑華質疑，市府試辦後沒有檢討回饋機制，廠商所支付之使用費能增加校方收入，可用於教學設施、社團補助等，但是廠商收入與使用費的差額明顯不合比例原則，讓外界質疑市府是否有圖利廠商之嫌疑。

許淑華提到，3月到6月試辦後，市府在8月時匆促開了4場說明會，會後也未與學校溝通，即刻發文要求所有學校強制設置販賣機，推動政策過於草率，沒有會議討論是否要擴大試辦，明明家長有許多抱怨，卻沒有在檢討報告中；另外她認為，智能販賣機所提供的飲品項目也是在政策倉促實施的情況下，造成校方無法有效控管並規範廠商，引起許多家長質疑與社會觀感不佳。

北市議員吳沛億強調，不能認同教育局以強制的方式要求設置販賣機，不顧學校家長學生需求，應改為輔導或鼓勵性質。

許淑華、吳沛億要求，第一，教育局不得發文強制學校裝設智慧販賣機，必須要與學校、家長三方溝通協調，視學校、家長需求裝設。第二，教育局必須提出檢討改進廠商與校方的回饋機制，並於一周內回覆。第三，教育局必須與廠商簽訂個資保密條款，避免學生個資流落他人手中。第四，教育局需於110年提供報告予議會檢視。

對此，教育局回應，絕對沒有強迫學校裝設販賣機，反而是擔心廠商不願到偏遠學校而約束廠商至少設置一台販賣機，廠商有公開招標過程，沒有圖廠商問題，至於收費是依照使用辦法基準，對於回饋金機制的建議，會與廠商討論。另日前所舉辦的說明會確實對象是針對學校，不過第一階段販賣機已設置完成，各界有不同意見，因此決定在9日、18日、21日針對家長召開說明會，搜集意見。