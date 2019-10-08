花蓮強震雲翠8秒樓塌狠奪14命！建商、營造商「偷工減料」　法官怒判5年刑

▲0206花蓮地震，雲翠大樓共14人罹難。（資料照／記者季相儒攝）

記者陳韻如／花蓮報導

2018年花蓮發生0206大地震，造成雲翠大樓倒塌，14人因此罹難。事後，花蓮地檢署調查發現，該建案北歌建設負責人劉英麟不具土木技師等資格，還自行雇工施作、監督，導致大樓結構強度及耐震能力大幅下降，因此依過失致死罪起訴劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥。經過1年多的審理，花蓮地院8日將劉英麟、游德榮、陳禎祥3人各判處5年有期徒刑。

檢方表示，劉英麟為雲門翠堤大樓建案負責人，但他不具有土木技師等相關專業技師資格；當發包施工時，未將工程交由相關專門技術的營造公司承攬，讓該建案在無具有專業人員的情形下完成設計圖說、建築技術成規，還草率自行雇工施作、監督，導致建築物的結構強度及耐震能力大幅下降。

▲花蓮地震罹難的陸籍婦人韋嘉的兒子難過的凝視遺照。（資料照／記者季相儒攝）

檢方指出，房屋結構施工錯誤也有重大缺失，一般主筋的鋼筋長度應為238公分，但勘查後竟發現嚴重不足規定的一半，造成耐震能力銳減，才會地震發生8秒內就立即發生潰散性的破壞，使得投宿於雲門翠堤大樓內「漂亮生活旅店」旅客及該旅店員工合計14人，遭重壓罹難、毫無逃生機會。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，劉英麟違法自行雇工施作，且在施工過程中還涉嫌偷工減料，因此認定劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥涉及業務過失致死、違反建築成規等罪，將3人依照過失致死起訴。

如今審理結果出爐，法官認為3人為了一己之私，節省成本，而釀成大禍，事後3人皆未對自己的過失彌補、賠償，在考量3人的生活狀況以及造成的損害程度後，認為不能輕縱，因此將3人依過失致死罪各判處5年徒刑。

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