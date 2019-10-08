國民黨列蔡政府十大惡政　批蔡英文只剩「芒果乾及政策買票」

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨8日下午於中央黨部常會廳舉行下架民進黨政府記者會，公布總統蔡英文執政以來的十大惡政。國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，蔡政府施政只剩「芒果乾」（亡國感）跟政策買票，國民黨必須「重返執政、撥亂反正」，才能讓中華民國重回正軌。

記者會由曾永權主持，智庫高永光執行長、立法院黨團總召集人兼政策會執行長曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華、不分區立委王育敏共同出席。

▲曾永權。（資料照／記者李毓康攝）

曾永權表示，民進黨執政以來出現一個台灣，兩個世界，人民百姓苦哈哈、無薪假人數創新高、貧富差距加大，酬庸滿天下；中央政府內只要有民進黨黨證，就是吃香喝辣的保證，不用專業就能坐領高薪，只要有關係，出事都没關係。

曾永權指出，近來私菸案、高鐵300萬遺落疑雲、南方澳斷橋案、外交部大哥哥事件，都看出蔡政府護短心切，甚至公開發言引導檢警辦案方向，國家的司法制度被破壞無遺，令人痛心，蔡政府施政迄今只剩「芒果乾」（亡國感）及政策買票。

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

曾永權強調，後天是中華民國108年雙十國慶，看到中華民國在民進黨的無能執政下，內政不彰、外交失利、經濟停滯，中華民國下一代未來的前途更是令人憂心，國民黨責任重大，必須「重返執政、撥亂反正」才能讓中華民國重回正軌。





▲新任國安局長邱國正、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

曾永權認為，民進黨政府心中沒中華民國，在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信？試想，在民進黨及蔡政府治理下，不到四年，台灣已經千瘡百孔；若再給她4年，中華民國只會「粉身碎骨」。

曾永權呼籲，國民黨現在就是力求「總統勝選」、「立委過半超過60席」，才能有穩定多數的「重返執政」，推動福國利民政策，真正撥亂反正，國家的下一代才會有未來、有希望，因此，懇請全國鄉親支持，讓國民黨達成「總統勝選、過會過半」目標。

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