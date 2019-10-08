　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨列蔡政府十大惡政　批蔡英文只剩「芒果乾及政策買票」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨8日下午於中央黨部常會廳舉行下架民進黨政府記者會，公布總統蔡英文執政以來的十大惡政。國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，蔡政府施政只剩「芒果乾」（亡國感）跟政策買票，國民黨必須「重返執政、撥亂反正」，才能讓中華民國重回正軌。

記者會由曾永權主持，智庫高永光執行長、立法院黨團總召集人兼政策會執行長曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長林奕華、不分區立委王育敏共同出席。

▲▼曾永權出席國民黨中評會。（圖／記者李毓康攝）

▲曾永權。（資料照／記者李毓康攝）

曾永權表示，民進黨執政以來出現一個台灣，兩個世界，人民百姓苦哈哈、無薪假人數創新高、貧富差距加大，酬庸滿天下；中央政府內只要有民進黨黨證，就是吃香喝辣的保證，不用專業就能坐領高薪，只要有關係，出事都没關係。

曾永權指出，近來私菸案、高鐵300萬遺落疑雲、南方澳斷橋案、外交部大哥哥事件，都看出蔡政府護短心切，甚至公開發言引導檢警辦案方向，國家的司法制度被破壞無遺，令人痛心，蔡政府施政迄今只剩「芒果乾」（亡國感）及政策買票。

▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

曾永權強調，後天是中華民國108年雙十國慶，看到中華民國在民進黨的無能執政下，內政不彰、外交失利、經濟停滯，中華民國下一代未來的前途更是令人憂心，國民黨責任重大，必須「重返執政、撥亂反正」才能讓中華民國重回正軌。

▲▼新任國安局長邱國正、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

▲新任國安局長邱國正、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

曾永權認為，民進黨政府心中沒中華民國，在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信？試想，在民進黨及蔡政府治理下，不到四年，台灣已經千瘡百孔；若再給她4年，中華民國只會「粉身碎骨」。

曾永權呼籲，國民黨現在就是力求「總統勝選」、「立委過半超過60席」，才能有穩定多數的「重返執政」，推動福國利民政策，真正撥亂反正，國家的下一代才會有未來、有希望，因此，懇請全國鄉親支持，讓國民黨達成「總統勝選、過會過半」目標。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／國道3號「7車連環撞」　6人受傷急送醫
雙胞胎媽為愛「私處整形」…流血淚慘死手術台！死因曝光
連千毅看電視…土豪哥入監只能看報　北監：大號內褲備好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本賀電烏龍一場　網友：這比遲到魔絕對嚴重百倍

單杯就送！大苑子11月起推「訂閱制」VVIP服務　全台僅8門市搶先上線

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時期

在台回憶「川蔡熱線」！前白宮發言人：很多人生氣　但川普不在乎

LIVE／韓國瑜、吳敦義合體造勢！　工商界成立「挺韓後援會」

行政院核定大林蒲遷村案！網友大讚陳其邁：對高雄市民承諾一一兌現

「韓粉輪廓」解析！台北市佔最多　同時愛謝龍介、韓冰、侯友宜…

國民黨列蔡政府十大惡政　批蔡英文只剩「芒果乾及政策買票」

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

日本賀電烏龍一場　網友：這比遲到魔絕對嚴重百倍

單杯就送！大苑子11月起推「訂閱制」VVIP服務　全台僅8門市搶先上線

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時期

在台回憶「川蔡熱線」！前白宮發言人：很多人生氣　但川普不在乎

LIVE／韓國瑜、吳敦義合體造勢！　工商界成立「挺韓後援會」

行政院核定大林蒲遷村案！網友大讚陳其邁：對高雄市民承諾一一兌現

「韓粉輪廓」解析！台北市佔最多　同時愛謝龍介、韓冰、侯友宜…

國民黨列蔡政府十大惡政　批蔡英文只剩「芒果乾及政策買票」

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

印度航空全體員工14日罷工！　「光輝」戰機生產停擺...

喝咖啡怕骨質疏鬆...拿鐵有加牛奶可補鈣？專家破解錯誤迷思

鹿晗認愛關曉彤2周年！　「溜冰約會片」瘋傳…情侶抱摔倒甜炸

台南柳營區蔬菜產銷班獲選全國優良產銷班　黃偉哲贈匾表揚

沒錢買生日禮物給女兒 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

國慶連假「北中南東」天氣攻略來了！　收假日晚起變天...北東轉雨

掛牌以來單季首度轉盈　國光生技第3季營收年增60.7%創新高

馬大偉解盤／太空人@光芒　「挺」莊買光芒單隊大分

中職／特別的退休總冠軍戰　彭政閔：不捨與珍惜

路平專案再升級　黃偉哲：保障市民行車用路安全為優先

女友驚見「異形蛋蛋」並排！　 他捧3顆衝醫院...醫：只能割了

政治熱門新聞

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

呱吉大港開唱爆粗口...韓國瑜要政風處查！他突破盲腸

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣路

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永泰

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

韓國瑜副手互補性女性南部本省　苦苓：李佳芬

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄

拿親民黨總統門票？王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

吳怡農見徐永明　民進黨中央「大反彈」

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

郭台銘辦公室：20日公布下一波立委名單

更多熱門

相關新聞

藍綠各自歸隊　年輕選票將左右大選結果

在「討厭民進黨」的氛圍中，願意支持韓國瑜，如今在「討厭韓國瑜」的氛圍中，選擇支持蔡英文；但是在缺乏政治忠誠感的情況下，只要有一個重要的風向改變，結果就可能天差地遠。

蔡英文出席玉山論壇：與理念相近國家一起努力、因應區域挑戰

蔡英文競辦國慶影片：中華民國不分你我

環團喊話蔡英文快兌現「藻礁永存」承諾

蔡英文開箱入住總統府房間

關鍵字：

國民黨蔡政府蔡英文曾永權

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面