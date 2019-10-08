彭博：Galaxy Fold還沒準備好　像一款「beta版」產品

▲三星Galaxy Fold。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

在首發未捷後6個月，三星首款可摺疊螢幕手機Galaxy Fold帶著改進後的螢幕及絞鍊設計又回來了！不過雖然改進版的Galaxy Fold變得更加堅固，但外媒指出，對於大多數消費者來說，這款設備還沒有準備好。

改進版的Galaxy Fold將之前易遭使用者誤撕的螢幕保護膜壓在塑膠邊框的下方，也在螢幕下增添一層金屬與鉸鏈相連，從而解決螢幕展開後不平整的問題，除此之外，三星也為手機鉸鏈的頂部和底部添增蓋子，以防止灰塵等碎屑進到螢幕中。螢幕打開後，整體為一個7吋平板電腦；合起來時外面有個4吋的小螢幕，主要用於快速回復訊息或接聽電話等，但對於其他任務來說，外面這個螢幕操作起來仍略顯侷促。

雖然大螢幕仍是很吸引人，不過據彭博報導，可摺疊螢幕手機目前仍存在缺陷。在非常明亮的環境中，用戶很難看到螢幕內容；當螢幕亮度偏暗時，用戶可以很容易地看見螢幕中間的摺痕。即便螢幕有所改進，但用戶指甲容易在螢幕上留下凹痕的缺點仍然存在。三星表示，這其實是摺疊手機的固有缺陷，並提供了售價149.9美元（約新台幣4661元）的螢幕更換服務。

摺疊手機不如市售其他高階智慧型手機那樣能防塵防水，若過於靠近磁鐵，螢幕還會自動關閉。其盒裝上甚至寫滿了諸如「小心螢幕」等各種警告。

總而言之，Galaxy Fold並不是一款為大眾打造的精緻設備，而是三星用以展示其對行動設備願景的窗口。比起重磅「炸彈」，Galaxy Fold更像是一款「beta版」產品。目前三星已在發下一代的Galaxy Fold，未來的產品預計將更便宜、堅固，且擁有更好的螢幕。

其他人也看了這些...

►這款CP值很可以！