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日本愛知三年展「和平少女像」象徵慰安婦惹議　今重新開放

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▲▼日本國際藝術節「愛知三年展2019」展出「和平少女像」，引發爭議，被迫暫時關閉，今重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本愛知三年展展出「和平少女像」引發爭議，被迫暫時關閉，今重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

日本國際藝術節「愛知三年展2019」於8月展出一座象徵「慰安婦」的和平少女像，引發爭議，甚至收到恐嚇信，被迫暫時關閉。主辦單位經1個多月的協商後，加強安全控管，今（8日）重新開放。但是，名古屋市長河村隆之依然認為，這個作品實在「太不像話」，想要靜坐抗議。

韓國雕刻家夫妻金曙炅、金運成創作「和平少女像」，象徵第二次世界大戰期間慰安婦受害者，要求道歉與紀念。這一件作品於今年「愛知三年展」展出，引發日本民眾激烈反彈，甚至有人寄送恐嚇信件。主辦單位緊急召開內部會議後，國際藝術節執行委員會會長，也就是愛知縣知事大村秀章8月3日宣布，基於安全考量，中止少女像的展出。

據了解，今年展覽名為「表達（言論）不自由」，策展單位事後提出「重新展覽」的假處分聲請。名古屋地方法院審理以後，大村秀章提出4項條件，與策展方達成共識，並且強化安全政策，今（8日）終於恢復展出。

▲▼日本國際藝術節「愛知三年展2019」展出「和平少女像」，引發爭議，被迫暫時關閉，今重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

▲「和平少女像」引發日本民眾抨擊，今重新展出，吸引關注。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）、《產經新聞》報導，主辦單位在展場設置金屬探測機等安全設施，每天下午開放2個場次。為了避免現場發生混亂，民眾必須抽籤才能入場，每一場次以30人為上限，並且以「導覽」的形式參觀。

根據《中央社》報導，一名親臨展覽的男性民眾表示，大家對於「和平少女像」的看法各自不同，因此想要用自己的眼睛好好參觀。但是，名古屋市長河村隆之堅決反對。他擔任國際藝術節執行委員會代理執行會長，批評「這麼不像話的事，不能重新展覽」，甚至有意到會場外面，或愛知縣政府大樓前靜坐抗議。

據了解，愛知三年展是日本規模最大的國際藝術節，本屆由來自30個國家或地區，超過90組藝術家共襄盛舉，今年的展期從8月1日到10月14日為止。

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