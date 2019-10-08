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桃園市南區漁民活動中心動土　融入海洋及客家元素的綠建築

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▲桃園市南區漁民活動中心動土。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市南區漁民活動中心動土。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

為解決桃園市南區漁民欠缺室內集會場所的迫切需求，市府爭取行政院農業委員會補助興建「南區漁民活動中心」，以桃園特色結合永安風格為發想，融入海洋及客家元素，包括位於龍潭的大平紅橋、客家藍衫、海流波浪曲線等意象，為漁民提供更完善的服務與照顧。

▲漁民活動中心融入海洋及客家元素的綠建築。（圖／桃園市政府提供）

▲漁民活動中心融入海洋及客家元素的綠建築。（圖／桃園市政府提供）

計畫總經費約8,400萬元，由行政院農業委員會漁業署、桃園市政府及中壢區漁會各負擔三分之一，採用鋼筋混凝土造二層樓之綠色標章建築，每層樓面積260坪，總建築面積共570坪，興建工程預計於明（109）年8月31日完工，未來將為漁民提供更舒適的室內活動空間，成為桃園海岸線的觀光亮點。

▲桃園永安漁港為全國唯一客家人聚落漁港。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園永安漁港為全國唯一客家人聚落漁港。（圖／桃園市政府提供）

市長鄭文燦8日在動土典禮上表示，市府非常重視永安漁港風貌的改造，近年來陸續投入總經費約新台幣7億元，包括觀海橋改善工程、中壢區漁會直銷中心牆面整修及停車場改善計畫、海螺文化體驗園區、興建海祭廣場、美化漁具倉庫、青年學習體驗園區等。未來預計進行項目包括永安北岸圍堤工程，以及永安漁港上架場移置及原址改設碼頭計畫，需約總經費新台幣2億元，市府將持續爭取中央補助，使永安漁港成為結合地方農漁業及客家文化的特色景點。

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