「2019桃園眷村文化節」　國慶連假來桃園體驗眷村新生

▲2019桃園眷村文化節即將在雙十國慶登場一連10天，市長鄭文燦8日呼籲全國市民來桃園體驗「老眷村新味道」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2019桃園眷村文化節」即將在雙十國慶起至20日在中壢區龍岡大操場與各眷村社區展開一連10天，市長鄭文燦8日表示，眷村文化是桃園重要的文化資產，桃園眷村文化節已連續舉辦第19屆，今年以眷村新生為主軸，讓民眾回憶「從操場到戰場」的艱辛歲月，體會軍旅生涯和眷村生活點滴，見證中壢龍岡圓環變化，歡迎全國民眾來桃園體驗「老眷村新味道」。

桃園市政府從2001年開始舉辦眷村文化節，今年即將邁入第19屆，是全國舉辦眷村文化節最積極與最持續城市，今年眷村文化節主場館在中壢區龍岡大操場舉行，包括有「風雨人生」攝影展、國慶野餐、眷村新生演唱會與食神媽媽眷村菜體驗等國慶系列活動，透過文化與美食，讓市民理解，進而認同台灣人共同的生命體驗，創造多元活力的台灣社會努力。

▲2019桃園眷村文化節即將展開，市長鄭文燦8日配合眷村文化節之食神媽媽，由眷村媽媽展示眷村開飯菜餚。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，市府多年來致力推動各個眷村國宅活化轉型，讓市民找回過去的歷史記憶，努力將馬祖新村、大武新村、憲光二村轉型為城市故事館，目前已有相當成果，其中馬祖新村將成為影視、文創基地，今年在駐村與市集創作成果豐碩，一、二期修復工程已陸續完成，三、四期與親子館正在規劃中；大武新村已著手景觀工程階段，未來規劃發展成為八二三砲戰紀念館；憲光二村將預作為憲兵故事館與移民博物館，紀念當年移民艱辛歷史，讓每一個文創園區都保有各自珍貴主題。

▲2019桃園眷村文化節即將展開，市長鄭文燦與主辦單位文化局邀集各眷村籌辦單位展現各場館拼圖呈現。（圖／記者沈繼昌攝）

市府文化局說，今年眷村文化節系列活動四大主題，包括10月10日至11月3日在龍岡大操場邀集優秀攝影師舉辦的「人生風雨大操場」戶外攝影展，介紹眷村文化與軍旅生涯，展現龍岡獨特軍事意象與眷村風情；10月10日「雙十野餐日」以青年音樂、懷舊復古服裝體驗進行悠閒草地野餐、闖關挑戰，完成者可獲限量環保袋；10月11日「眷村新生演唱會」邀請資深歌手與新生代歌手輪番熱唱，展現眷村老歌新曲同台；10月12日「食神媽媽 眷村開飯」，由名廚阿燦師、眷村媽媽與清華高中和育達高中餐飲科師生合作，推出10道懷舊眷村料理，呈現刻苦年代特有堅忍精神，賦予眷村美食新的生命力。

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