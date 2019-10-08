韓國瑜副手遲遲未公布　張善政指出兩大原因





▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統大選倒數不到百日，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選遲遲未定。對此，韓國瑜國政顧問團總統張善政8日接受廣播節目專訪時分析，有兩大原因。

張善政表示，副手還沒確定有兩個原因，第一，韓國瑜還沒有時間，因為還綁在高雄市長位子上，但他希望韓國瑜開始請假後，這個問題可以解決。

張善政指出，第二，國民黨內部態勢撲朔迷離，一下子是前新北市長朱立倫，一下子是前台北縣長周錫瑋，一下子又是國民黨立委江啟臣，所以要有時間去跟國民黨內部好好協調。

張善政提到，不太過問韓國瑜的選舉策略，但聽韓國瑜的口氣應該有自己的算盤，他也相信韓國瑜葫蘆裡有藥，才老神在在，信心度是夠的，而他身分敏感，問這個像是在說當國政顧問是有所謀取一樣，因此，並未過問。

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