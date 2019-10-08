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運磚車急煞竟瞬間解體！4後輪衝騎樓撞8機　路人驚恐閃避逃命　

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴姓男子8日駕駛運磚車行經中市北區時，後輪軸突然斷裂解體。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區8日發生一起交通意外，賴姓男子上午10時許，駕駛車齡達20年的運磚車途經學士路與健行路口處，後輪軸突然斷裂解體，輪胎衝入路旁騎樓，1輛公車及8台機車受到波及，運磚車的傳動軸、避震彈簧等零件散落滿地，警方封鎖車道達2小時；有民眾質疑車輛解體是因超載、車齡太過老舊或缺乏保養？對此，賴男全部否認，他表示是有1台機車突然衝到他前方，他才緊急煞車導致解體。事故詳細原因，中市二分局正詳細調查釐清中。

警方表示，8日上午10時19分許，賴男駕駛運磚車由梅亭街沿學士路往健行路方向直行時，後輪突然解體，包括傳動軸、避震彈簧、煞車系統、支架等零件通通散落滿地，而運磚車仍持續往前，在路上留下約10公尺的刮地痕。

路人聽到刺耳的煞車聲即朝聲音來源一望，卻看見巨大的後輪胎衝向自己，嚇得趕緊快步閃避，滾動的輪胎波及一旁的公車，以及停放在騎樓下的8台機車，幸無人傷亡。

▲後輪衝向一旁商場，嚇得路人趕緊閃避。

▲後輪衝向一旁商場，嚇得路人趕緊閃避。

警二分局獲報後趕赴現場，立即封鎖車道，賴男也趕緊通知貨運車前來搬運磚頭。有民眾質疑，運磚車解體主因是超載，載運數量龐大的磚頭須用板車，而這輛運磚車是無法承受如此重量。

▲警方封鎖車道達2小時。

▲警方封鎖車道達2小時。

對此，賴男表示，該車輛車齡雖約20年，但他不認為解體與車齡、保養或超載有關，他說，是有1台機車突然衝到他前方，他才緊急煞車，沒想到後輪無法承受煞車力道，就這樣散開解體。

警方調閱監視器發現，確實有1名女騎士，闖入運磚車前方，但煞車導致運磚車解體的說法卻顯得太過牽強，詳細事故原因仍須調查釐清。警方也呼籲，車輛行駛道路，應做好車輛檢測保養，避免因機械故障造成交通意外。

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