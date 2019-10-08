「韓粉輪廓」解析！台北市佔最多　同時愛謝龍介、韓冰、侯友宜…





▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

記者袁茵／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加2020總統大選，令國民黨不少人鬆了一口氣，認為分裂危機解除後，藍營支持者將會「歸隊」，幫助國民黨總統參選人韓國瑜選情。但從近期民調來看，韓國瑜與總統蔡英文的支持度反而逐漸擴大，不免令人好奇，「郭粉」們究竟轉向何方？透過網路數據調查，可以洞悉社群上「郭粉輪廓」與「韓粉輪廓」，有助於作出更正確的推判。

根據《DailyView網路溫度計》，首先將「粉」定義為「與粉絲專頁貼文，產生『正面』互動行為的用戶」，例如按讚、愛心等正面的心情回應，另一部分則透過語意與情緒分析判別留言是否為正面評論；反之「與粉絲專頁貼文，產生負面互動行為的用戶」就定義成「黑」。

在上述定義的「郭粉」中，同時也有按讚、追蹤韓國瑜粉絲專頁的比例佔整體26.1％；反倒是因為郭柯結盟，一直被視為兩者粉絲重疊度理應更高的郭柯兩人，「郭粉」中同時也有按讚追蹤柯文哲粉絲頁的比例，實際上只有24.6%，低於前者的交集，郭台銘、韓國瑜粉專的受眾重疊度更高。

若來看「郭粉」的性別組成結構，男性為62％，女性38％，也就是說大部分「郭粉」主要以男性為主。至於居住地的分布情形，最多「郭粉」為台北市民，佔整體比例的33.5％，其次依序為台中13.4％、高雄12.2％。數據上來看，可以簡單說「郭粉」的粉絲輪廓是一群「住台北、男性、同時按讚追蹤韓的比例略勝柯」的民眾。

至於「韓粉」輪廓，觀察他們同時追蹤按讚的其他粉專，被視為「護韓大將」主力之一的國民黨台南市黨部主委謝龍介超越韓國瑜女兒韓冰，高達近40％，還有國民黨台北市議員羅智強34％、國民黨立委許淑華32.8％、新北市長侯友宜31.4％。

關於「韓粉」性別組成數字結構，則相對較為平均，男性佔51.2％，女性48.8％，沒有特別偏向某個性別族群。居住地的組成結構以台北市27.1％最多，其次才是高雄市21％，台中市11.8％，新北市7.2％，桃園市6.8％。

至於誰最容易被內容農場帶風向？透過臉書按讚追蹤內容農場的粉專情況，可觀察出「韓粉」按讚追蹤內容農場的比例為24.2%，「郭粉」22.9％，「英粉」22％，「柯粉」7.2％，顯示「韓粉」確實較容易受到「內容農場」的影響，而「柯粉」則較不容易被農場文帶風向。

《DailyView網路溫度計》統計時間範圍為2019年09月01日至2019年09月19日，抽樣蔡英文、郭台銘、韓國瑜、柯文哲粉專按讚分享留言數最高10則的貼文做族群輪廓分析。

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