17歲兒策畫校園屠殺處決同學　媽讀完「血腥日記」忍痛報警送監獄

▲發現兒子想在校園進行屠殺，母親非常憂心。（圖／示意圖／pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

孩子是父母的心頭肉，但若走上錯誤道路，長輩該如何教育永遠是門課題。美國華盛頓州一名17歲少年策畫一起校園屠殺案，他在日記寫道，想在明年4月20日發動攻擊，炸死視線內的每個人。母親妮可（Nicole）發現兒子偏差的想法後，並未縱容，反而忍痛報警。

CBS新聞報導，妮可日前發現兒子的日記，內容讓她不寒而慄，包括少年想要在校園引爆炸彈，同時使用多種武器，炸死自己見到的每個人，還要「處決」倖存者。當被問及身為一名母親，把自己的骨肉交給警察是什麼感覺，她回答，「我好像做錯了什麼。」

1999年4月20日，美國科羅拉多州科倫拜高中發生屠殺事件，兩名學生槍殺同學與老師，造成無辜的13人死亡。少年則在日記透露他預計2020年4月20日發動攻擊，無疑是在罹難家屬的傷口上灑鹽。

妮可表示，當時她猶豫是否要打給警方，兒子告訴她，那只是一種創意寫作，是一個故事，經過思考，她還是決定報警，特別是想起少年過去聲稱不斷受到憂鬱情緒干擾，「我擔心他的心理健康，他需要幫助。」

雖然報了警，妮可強調，她仍然深愛自己的兒子，這對她來說並不容易。她相信，少年現在待在監獄，會比前往校園更安全。

科利奇普萊斯（College Place）警察局長托馬拉斯（Troy Tomaras）則讚許，妮可的行為非常勇敢，當然，她很愛兒子，這對她很艱難。他表示，母親願意報警，拯救許多人的性命。

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