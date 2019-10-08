2公斤K他命藏麥克筆、辣椒醬瓶　少年「20萬代收包裹」下場慘

▲為20萬元少年鋌而走險，幫領2公斤K他命包裹現場警活逮。（圖／示意圖／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

2019年4月陳男與馬來西亞耀哥（綽號）聯繫，計畫空運偽裝郵寄的方式，進口K他命來台牟利。陳男與國內同夥協議以20萬元代價，請林姓少年代收包裹，沒想到，少年在郵局領取包裹時，被埋伏的警方，當場逮捕移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署近日偵結，依運輸第三級毒品罪將林姓少年起訴。案係陳男與同夥張姓男子與另3名友人以偽裝的麥克筆、辣椒醬包裹裡，從馬來西亞空運2公斤多的K他命意圖牟利。

起訴書指稱，陳男先支付購買K他命的4萬5千元，事後張男再分得1百公克K他命。由陳男聯繫在馬來西亞的耀哥後，將K他命藏在麥克筆、辣椒醬瓶內，再以空運包裹方式，將毒品運來台灣。陳男等人為規避風險，擔心現身取貨遭逮捕，便以20萬元代價，請林姓少年代拿包裹，如果成功取得事後支付。

2019年4月26日晚間7時許，林姓少年至基隆市愛三路郵局，領取包裹當場被警方當逮捕，並追查K他命來源。並起訴陳張等人，而林姓少年涉犯毒品危害防制條例中的運輸第三級毒品罪及懲治走私條例中的私運管制物品進口罪嫌，依運輸第三級毒品罪將他起訴。

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