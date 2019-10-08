黃國昌爆橋樑檢測「劣化報告竟良好」　交部：檢討評鑑制度

▲南方澳斷橋正進行拆除作業。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌今（8）日再度召開記者會痛批，交通部針對一般橋梁採用DERU目測檢視法，萬喬豐公司在報告中填寫良好，卻遭人投訴橋樑劣化程度嚴重，「檢測報告造假到這樣程度，胡搞瞎搞，有把人命當一回事嗎？」交通部透過新聞稿回應，近期將邀集相關機關、專家及學者檢討並調整現行橋梁維護管理評鑑制度。

黃國昌今召開「橋梁檢測都在騙，公眾安全誰把關」記者會，陳明正及張綵宸團隊透過健行科大、萬喬豐工程顧問公司在全國各地承接橋梁檢測標案，過去五年以來從北到南、從中央到地方取得上億元標案，「根本是利用橋梁檢測進行斂財」。

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黃國昌發現，新北市的橋梁檢測中不僅又落入陳明正、萬喬豐不肖團隊的手上，依照交通部相關規範，為了控管橋梁檢測的品質（QC, Quality Control），橋梁檢測結果必須由獨立第三方，進行「品質查證」（QA, Quality Assurance）之審查，但新北市橋梁檢測之「品質查證」，最後竟是由實際進行檢測的萬喬豐審查。

「胡搞瞎搞、造假到這種程度莫名其妙，有把人命當回事嗎？」黃國昌痛批，交通部針對一般橋梁採用DERU目測檢視法，萬喬豐在報告中填寫良好，卻遭人投訴橋樑劣化程度嚴重。他痛批，新北市每年花費好幾千萬座橋梁檢測，結果卻是這個樣子，根本沒有把納稅人的錢當錢、不把人命當一回事。

交通部表示，各縣市政府橋梁檢測報告係由縣市政府委請法人機構辦理，檢測數據於運研所建置的「臺灣地區橋梁管理資訊系統」填報，運研所根據其填報數據進行評鑑，運研所並無各縣市政府的檢測報告。運研所會辦理外部稽核，2018年度外部稽核現場作業係委由中華顧問工程司辦理，對於橋梁資料填報不實的縣市政府，在評鑑上會有扣分機制。

交通部說，橋梁安全維護管理品質影響民眾通行安全甚鉅，近期將邀集相關機關、專家及學者檢討並調整現行橋梁維護管理評鑑制度，持續協助及督促相關單位增進橋梁及民眾通行安全。

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