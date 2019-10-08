吃得到一整塊無骨炸雞！全台首款「繼光香香雞飯糰、飯卷」小7獨賣

▲全台首款繼光香香雞「蒜香炸雞飯糰、飯卷」吃得到一整塊無骨炸雞。（圖／業者提供，下同）
記者曾婉婷／綜合報導
超商聯名鮮食一波接著一波，引發消費者嚐鮮打卡風潮。其中，小7還攜手繼光香香雞推出兩款聯名鮮食；而全家便利商店則與燒丼第三度合作，以獨家限定方式推出飯食、漢堡以及飯糰三種品類。
聯名效益持續發酵，小7首次與繼光香香雞合作，雙方共同耗時半年研發，以繼光香香雞招牌的炸雞加入台式蒜香口味，結合小7一年熱銷超過1.2億顆、平均每秒就能賣出3.8個的御飯糰為構想，自即日起推出「蒜香炸雞飯糰」（售價39元），以及「蒜香炸雞雙拼飯卷」（售價75元）兩款新品。
小7指出，除了「蒜香炸雞飯糰」可吃到一整塊無骨炸雞外，「蒜香炸雞雙拼飯卷」更是首款加熱型飯卷，除了厚實雞肉外，還能品嚐到紅心地瓜、四季豆及玉米筍，期望帶動相關業績成長2成以上。另外，即日起至12月31日止，憑商品外包裝至全台繼光香香雞門市，可享滿200元現折39元優惠。
另外，全家則與燒丼第三度聯名合作，以獨家限定方式推出飯食、漢堡及飯糰，10/9第一波推出「炙燒鬼椒雞炒飯」（售價85元）、「炙燒培根卷飯糰」（售價39元）、「雙醬漢堡排堡」（售價59元），而10/16接者推出「糖燻野狼炙燒牛」（售價79元）、「野狼燒豚堡」（售價55元）。