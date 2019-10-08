吃得到一整塊無骨炸雞！全台首款「繼光香香雞飯糰、飯卷」小7獨賣

統一發票日前開獎，如果中大獎的話，不僅得獎民眾開心，開出大獎的店家也與有榮焉。有便利商店就拉出大紅色的「狂賀」布條，但仔細一看內容馬上傻眼，因為這個大獎既不是特別獎1000萬元，也不是特獎200萬元，而是六獎200元。就有人笑噴直呼，「布條就超過200了」、「可見發票實在太難中了。」