企業導入AIoT而翻轉新營運模式　統一投信：投資機會逐漸顯現！

▲ AIoT（人工智慧物聯網）是AI（人工智慧）與IoT（物聯網）的整合。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

由外貿協會與電電公會主辦的2019年台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan），即將於16日至18日在南港展覽館舉行。今年展覽重點聚焦於商業應用與解決方案，當企業更願意積極投入擴展AIoT這塊大餅，將使得五花八門的商業應用進入蓬勃發展的爆發期。

統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，今年展覽重點更聚焦於商業應用與解決方案，企業界對AIoT從產業技術面轉化為商業利益的潛力，抱持高度期待，主要是大數據分析與AI自主學習能力有明顯的進化，搭載5G建設落地，加上今年美國聯準會由升息轉為降息，全球開啟新一波資金寬鬆潮，方方面面條件成熟與催化，讓企業更願意積極投入擴展AIoT這塊大餅，使得五花八門的商業應用進入蓬勃發展的爆發期。

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林鴻益指出，科技巨擘們這幾年透過網路裝置使用者蒐集的資料，包括圖像、文字、語音、表情、動作等，已累積出巨量數據庫，人工智慧機器自主學習也愈學愈快，越來越精準，消費者喜好、消費者行為都可以計算出來，並且加以預測，5G、物聯網只是通路、平台、載具，整合萃取出來的AIoT才是最主要的精華，且應用商機廣泛分散在各行各業裡，可預期將有更多主動式、真正智慧化的服務，進入日常生活情境裡。

從投資角度來看，值得布局的標的不只是提供專業技術與解決方案的高科技公司，即使是傳統行業也有機會因導入AIoT而翻轉出新的營運模式，得到新的獲利成長動能，吸引投資機構重新賦予高期望與高評價，進而刺激股價上漲，目前先行者主要是掌握充足資源的龍頭企業。

▲ 麥當勞收購AI技術公司，給予客戶更好的購物體驗並減少人力成本。（圖／路透）

例如老字號的全球速食連鎖巨擘麥當勞，今年連續收購三家擁有AI相關技術的公司，目標要提升客戶購買體驗，獲取更快、更簡單、更準確的訂單，並且大大減少人力成本，同時，服務人員則能有餘裕提供客戶優質化服務。其他餐飲業如達美樂披薩和星巴克等跨國企業，也正利用AIoT技術來提供客戶更個人化的服務。

林鴻益也透露，AIoT商機不只是大企業獨享，由於AIoT是嶄新領域，統一投信研究團隊在調研過程發現，有越來越多中小型新創公司開發出具有獨特利基的產品或解決方案，獲國際大型企業青睞而合作、採用，預料在掛牌上市後享有更大的股價爆發空間，這種更是值得挖掘的潛力股。