重大傷病趁年輕快規劃！保險金110%及「保費總和」兩者可取最大值

▲民眾趁年輕要儘快彌補保障缺口。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

現代人生活壓力大，飲食也相當精緻，再加上各種外在環境因素的影響，罹患重大傷病的人數大增，患者年齡層亦有下降的趨勢。對此，壽險業者提醒，民眾應趁年輕、健康時規劃重大傷病保障，適時補足保障缺口，給自己及家人一個安心的未來。

根據衛福部統計，台灣每25人中，就有1人持有重大傷病卡。隨著醫療科技的進步，提高患者病情獲得控制、痊癒的機率，但相對須支付更高額的醫療費用，一年動輒百萬的醫療費用，常使患者無力負擔而必須放棄治療。

三商美邦人壽推出一次給付型「愛安心重大傷病終身健康保險」，採用了「全民健保」定義的重大傷病項目，排除7項先天性疾病及1項職業病，共保障了22大項、300多細項需長期治療且醫療費用較高的重大傷病項目。

當保戶初次罹患且取得健保核發之重大傷病證明，立即給付一筆重大傷病保險金，而繳費期滿後，按「保險金額」的110%及「保險費總和」兩者取其大值給付，增值的保障設計給予保戶更足額的重大傷病保障。

三商美邦人壽表示，該保單更提供壽險保障，若保戶在保險期間內身故、完全失能或保險年齡達100歲，且尚未罹患任一重大傷病時，即提供「身故保險金」、「完全失能保險金」或「祝壽保險金」的給付，讓保戶在增添醫療防護之時，同時達到守護家庭及規劃老年生活的需求。

以30歲男性為例，投保繳費20年期，保額100萬元，年繳保險費3萬3500元。依罹患重大傷病的保單年度不同，最高享有110萬元的「重大傷病保險金」保障，保戶可自由運用此筆保險金，用來支付醫療費用、復健治療或購買營養品等，享有較好且有效的醫療照護。若未罹患重大傷病即身故、完全失能或是保險年齡達100歲時，也能享有最高110萬元的「身故保險金」、「完全失能保險金」或「祝壽保險金」。