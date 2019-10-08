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連假首日國5估「狂塞11hrs」...4天地雷路段曝　首波返鄉潮9日晚湧現

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

國慶4天連假將展開，高公局預估，9日下午4點過後，國道就將湧現首波南下返鄉潮。在交通量部分，以國慶雙十節當天最塞，雙向達有122百萬車公里，其中國5南向（南港系統－坪林）估將從清晨5點一路塞到下午4點，塞車惡夢將長達11小時。

高公局透過大數據分析預測國慶連假4天重點壅塞路段及時段，公布連假每日國道壅塞路段分區預測圖，國慶連假首日西部國道南下上午6時00分及第2日7時30分後陸續有車流湧現。

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

請繼續往下閱讀...

▲國慶連假首日，國5估從凌晨5時塞到下午4時。（圖／高公局提供）

第一天假期雙十節最塞，將出現爆量出遊車潮，國道雙向交通量估有122百萬車公里，為平日1.4倍，其中國5將從凌晨5時塞到下午4時，長達11小時都在塞車。

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10/10 國慶日
國1：上午南向
7-15 時楊梅-新竹系統
9-12 時王田-埔鹽系統

國3：上午南向
7-15 時土城-龍潭
9-12 時快官-霧峰系統

國5：上午南向
5-16 時南港系統-坪林

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假第2日，南下路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/11 連假第2日
國1：上午南向
8-13 時楊梅-新竹系統
9-12 時彰化系統-埔鹽系統

國3：上午南向
8-12 時三鶯-龍潭
9-12 時烏日-霧峰系統

國5：上午南向
6-15 時南港系統-坪林

下午北向
15-22 時頭城坪林

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假第3日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/12 連假第3日

國1：下午北向
14-22 時虎尾-埔鹽系統
15-20 時南屯-台中系統
14-20 時新竹系統-湖口

國3：下午北向
16-20 時關西-三鶯
16-20 時大山至香山
16-20 時竹山-中興
16-20 時霧峰系統-霧峰

國5：下午北向
11-24時宜蘭-坪林

國6：下午西向
16-19 時舊正 - 霧峰系統

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假收假日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/13 連假收假日

國1：下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統
15-18 時台中-台中系統
16-18 時新竹系統-竹北

國3：下午北向
16-18 時龍潭-三鶯
16-18 時竹南-西濱
16-18 時竹山-南投
16-18 時霧峰系統-霧峰

國5：下午北向
10-17 時頭城坪林

國6：下午西向
16-18 時舊正 - 霧峰系統

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