全台首座國際認證曲棍球場啟用　趕上桃園全運會比賽

▲全台首座國際認證曲棍球場啟用趕上桃園全運會比賽。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

全台首座國際認證曲棍球場8日在桃園市龍潭體育園區舉行竣工啟用，市長鄭文燦表示，今年全國運動會曲棍球競賽即將於10月20日至24日，一連5天在龍潭體育園區舉辦，期勉桃園代表隊選手發揮平時訓練成果奪冠而回。

▲曲棍球是桃園市強項從國小到高中都有孕育搖籃。（圖／桃園市政府提供）

龍潭體育園區基地面積約4.18公頃，工程總經費約1億9千萬元，除了今日啟用的曲棍球場及足球場二合一球場，也將陸續完成棒壘球場、羽球場、體適能中心等設施，並由體育局制定相關管理辦法，成為選手培訓與比賽的優質場地。

▲市長鄭文燦也親自下場試打曲棍球。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦說，曲棍球運動在龍潭、平鎮區相當盛行，從小學的平安國小、祥安國小到中學的凌雲國中及永平工商等學校都是孕育桃園曲棍球選手的搖籃，也多次榮獲各項競賽獎項。

今日啟用的曲棍球場及足球場二合一球場為全台首座獲得國際認證的曲棍球場，今年全國運動會曲棍球競賽也將在此舉辦，其中桃園男子曲棍球代表隊及女子曲棍球代表隊，將分別由永平工商及凌雲國中為班底領軍參賽，鄭文燦期勉桃園選手能一展訓練成果，將冠軍盃留在桃園。

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