以前常只顧自己！她隨口一願望...秒見尪「婚後轉變」暖翻：很不捨

▲原PO發現老公心態已從男孩變成男人了。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者張嘉晏／綜合報導

只要夠愛，什麼都不必強求。一名女網友在臉書分享先生從交往到婚後的轉變，雖然只是生活上的一個小細節，卻讓她深深地被暖到，她也坦言自己真的很幸運，會好好珍惜。貼文一出，網友們都大讚原PO觀念很正確，「是真愛！」

「這是一個男孩變成男人的故事。」一名女網友在臉書「戀愛公社」中公然放閃，她表示自己從來沒想過，一個男人的轉變可以這麼大，原來老公以前都是「只顧自己、等人伺候」的那種人，不料近日因為自己一句「想吃螃蟹龍蝦」，讓她有重新戀愛的感覺。

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原PO指出，她隨口講完自己的心願後，老公隨後便動手幫她蒸了一隻龍蝦和螃蟹，蒸好之後，老公說因為很燙，要她先不要動手。然而原PO卻發現，老公嘴上雖這麼說，手卻開始默默把蝦肉蟹肉都挑出來，10隻手指頭因此被燙得紅腫，讓她暖心之餘也覺得很不捨。

▲ 老公的愛 。（圖／翻攝自戀愛公社）

原PO認為，能讓老公轉變這麼大的原因只有一個，「就是他夠愛」，不需要特地要求、勉強或是約束，都能自己主動做到。她也呼籲，其實自己從來不覺得對一個人好是應該的，所以一旦幸運遇到真心對自己好的人，就千萬要珍惜。

網友們看到男友暖舉都讚翻了，「這不是真愛，什麼才是」、「這男人可以嫁」、「你的心態很正確，愛情裡對方想給的根本不用要求，反而給對方造成壓力」、「好男人」。

除此之外，也有許多網友搞笑歪樓表示，「他是不是把蟹黃吃掉了」、「還是覺得自己邊剝邊啃比較好吃」、「好男人耶！那龍蝦可以給我嗎」。

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