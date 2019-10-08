　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園市議員詹江村收到國慶晚會貴賓證，但未見中華民字樣與國旗圖案，質疑難道中華民國滅亡了？（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲團）

▲桃園市議員詹江村收到國慶晚會貴賓證，但未見中華民字樣與國旗圖案，質疑難道中華民國滅亡了？（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員詹江村最近收到市府寄來的國慶晚會貴賓證，發現貴賓證上竟然沒有中華民國字樣與國旗圖案，8日在民政局工作報告時強烈質疑，民進黨政府設計的國慶晚會貴賓證不倫不類，難道中華民國要被台灣國消滅了？民政局長湯蕙禎解釋，設計是由國慶籌備委員會負責，每年圖案設計都不同，為迎接雙十，全市重要道路都掛有國旗，一起為中華民國慶生。

今年雙十國慶晚會將在桃園市舉行，市府在籌備國慶晚會的同時，也肩負今年全運會主辦城市，全市各區幾乎都有賽事舉行；詹江村8日在議會民政局工作報會上提出質疑，他發現今年國慶晚會貴賓證上完全沒看到「中華民國」這四個字，連青天白日滿地紅的國旗都消失了，民進黨政府為國慶晚會設計的貴賓證根本「不倫不類」，難道「中華民國」要被台灣國消滅了嗎？

詹江村認為，這樣的設計形同蔡政府消滅了中華民國，若再讓小英連任四年，恐怕台灣這塊寶島，都會被蔡英文政府給賣了，貴賓證有綠色的雙十圖案，他怒嗆民進黨政府，「你們永遠就綠色最漂亮啦！」

民政局長湯蕙禎回應，國慶晚會設計是由國慶籌備委員會負責，每年設計圖案都不一樣，有取雙十意象來設計，針對詹議員質疑，不認為這樣的設計就足以消滅中華民國；市府因應雙十國慶來臨，轄區內重要道路都有掛國旗，一起迎接中華民國生日。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「吃海產3個月不用錢，民進黨出錢」　民進黨市黨部控韓粉誹謗

►浮報醫療費詐領健保　牙醫吐回312萬「深表悔悟」換緩起訴

►桃機地勤工人遭運貨盤車夾斷腳　疑未依ＳＯＰ卸貨有明顯疏失

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！三學者共同得獎
「海底撈、屋馬燒肉」驗出蔬菜農藥殘留！沙拉大腸桿菌超標
家門被擋住無奈請假…屋主關鐵門等道歉　車主「手動拉鐵鍊落跑」
眼花以為只得1萬後面多了「4個0」　他刮中1.2億卻棄領6千
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

發文要求「掛國旗」店家憂不配合被查水表　韓國瑜：怎麼會這樣子咧？

北市推校園智慧販賣機「租金僅1千」　許淑華轟：廠商賺15倍暴利

韓國瑜副手遲遲未公布　張善政指出兩大原因

國慶不升旗… 網友灌爆臉書　侯友宜：元旦會擴大舉行

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身　還送Q版高粱酒

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！ 他問：買東西不問價格？網戰翻

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

「開路天使」導盲犬的退休生活　抱頭扭身討摸！大狗也要裝可愛

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

台電減煤當地減少7千多萬回饋金　盧秀燕：市府補足

獨／何時請假拚大選還沒給答案　韓國瑜又請1小時假上台北

發文要求「掛國旗」店家憂不配合被查水表　韓國瑜：怎麼會這樣子咧？

北市推校園智慧販賣機「租金僅1千」　許淑華轟：廠商賺15倍暴利

韓國瑜副手遲遲未公布　張善政指出兩大原因

國慶不升旗… 網友灌爆臉書　侯友宜：元旦會擴大舉行

被酸只有國中畢業　林佳新轟民進黨瞧不起基層：只要我們的票而已

國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

黑韓讓新聞局機器動得厲害　高閔琳批王淺秋：別搞到不認得自己

撇「遲刻魔」封號！韓國瑜見日商提早1分鐘現身　還送Q版高粱酒

林智堅參訪國網中心　攜手推AI解決交通問題紅到美國MIT

快訊／諾貝爾物理學獎得主出爐！加國＆瑞士3學者共享殊榮

影／挑戰玻璃棧道！他嚇得「全身僵硬＋雙眼直視天」被扶下來　網笑：他太難了

下葬才一天！菲律賓2少年闖公墓　84歲嬤「腳掛棺材外」遭玷污

守住700億元大關　友達第3季營收持平上季

台東十大必吃出爐！東河包子網友最愛　池上豆腐、豆皮都上榜

3公尺「RODY」現身中和！40隻繽紛跳跳馬、小火車展至11/3

體操世錦賽奪5張奧運門票　目前取得17席資格

「海底撈、屋馬燒肉」蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標

我沒有要侮辱人...社區主委脫口「俗辣」　遭判拘30天罰6千

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

算錯3步棋　王金平玩殘總統因緣路

呱吉大港開唱爆粗口...韓國瑜要政風處查！他突破盲腸

韓國瑜如何救選票　名嘴幫出這招

蔡英文論文在哪？台大生打臉徐永泰

韓國瑜臨檢回禮不忘「征服宇宙」

姚立明預言：民眾黨一個都不會當選

韓國瑜副手互補性女性南部本省　苦苓：李佳芬

快訊／韓國瑜競選總部確定設高雄

拿親民黨總統門票？王金平：我從頭到尾說參選到底啊！

吳怡農見徐永明　民進黨中央「大反彈」

韓國瑜傳「請假跑選舉」　蔡英文：總統工作24小時！國政優先

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

馬英九：全力替韓國瑜輔選！

更多熱門

相關新聞

國慶晚會在桃園　青埔9日實施交管

2019年國慶晚會9日晚間在高鐵桃園站前廣前舉行，因第二天即展開4天國慶連假，桃園市政府警察局因應高鐵站周邊，將湧入返鄉車潮及晚會車潮，為維護國慶晚會安全及高鐵站周邊交通秩序，將針對會場周邊實施交通管制措施，管制時間、路段如下：

桃園首度舉辦　國慶晚會8日彩排

桃園2議員疑因「挺韓」　遭暴力？

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

「1個月告館長5次」　詹江村再罵陳柏惟挨告

關鍵字：

國慶晚會貴賓證，無國旗與國名詹江村中華民國要滅亡了?

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

連千毅開價陪8次給10萬！辣模子涵「黑歷史曝光」

韓國瑜臨檢釣蝦場　有人嗆聲有人熱情搶拍照

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

保母「脫上衣餵奶」勾引人夫！搶嬰逼走正宮

19歲脫衣女郎遭碎屍！頭顱從12樓被扔下　少年嚇慘

鐵板麵＝地雷！一吃熱量爆Top5早餐曝

子瑜突然腿軟後倒　志效急伸手拉

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

專訪／養不教父之過！兒沈迷線上遊戲刷萬元買點數　曾國城氣炸打自己

小柴腳摔傷狂討拍　見醫生秒復原

通靈2首播PTT傻眼一片！瑤瑤吐實說

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」！老闆娘超難過

更多

最夯影音

更多
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼
庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

李芷婷重新飆唱《你敢不敢》　網友：戰隊冠軍無誤！

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

黑猩猩第一次遇見「烏龜」超興奮 朝牠猛戳狂看...淡定龜無奈縮頭

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

狂！他用「豆腐」打造鋒利廚刀 日本神匠震撼百萬網友：太美惹

庾澄慶深情獻唱13年前經典《靜靜的》　狂勾網友回憶：深情密碼

台南大貨車駕駛「後面忘記放下」 車斗撞陸橋...車頭一秒翹40度角

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面