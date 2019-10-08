國慶晚會貴賓證竟沒國名與國旗　詹江村怒嗆民政局：中華民國要滅亡了？

▲桃園市議員詹江村收到國慶晚會貴賓證，但未見中華民字樣與國旗圖案，質疑難道中華民國滅亡了？（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員詹江村最近收到市府寄來的國慶晚會貴賓證，發現貴賓證上竟然沒有中華民國字樣與國旗圖案，8日在民政局工作報告時強烈質疑，民進黨政府設計的國慶晚會貴賓證不倫不類，難道中華民國要被台灣國消滅了？民政局長湯蕙禎解釋，設計是由國慶籌備委員會負責，每年圖案設計都不同，為迎接雙十，全市重要道路都掛有國旗，一起為中華民國慶生。

今年雙十國慶晚會將在桃園市舉行，市府在籌備國慶晚會的同時，也肩負今年全運會主辦城市，全市各區幾乎都有賽事舉行；詹江村8日在議會民政局工作報會上提出質疑，他發現今年國慶晚會貴賓證上完全沒看到「中華民國」這四個字，連青天白日滿地紅的國旗都消失了，民進黨政府為國慶晚會設計的貴賓證根本「不倫不類」，難道「中華民國」要被台灣國消滅了嗎？

詹江村認為，這樣的設計形同蔡政府消滅了中華民國，若再讓小英連任四年，恐怕台灣這塊寶島，都會被蔡英文政府給賣了，貴賓證有綠色的雙十圖案，他怒嗆民進黨政府，「你們永遠就綠色最漂亮啦！」

民政局長湯蕙禎回應，國慶晚會設計是由國慶籌備委員會負責，每年設計圖案都不一樣，有取雙十意象來設計，針對詹議員質疑，不認為這樣的設計就足以消滅中華民國；市府因應雙十國慶來臨，轄區內重要道路都有掛國旗，一起迎接中華民國生日。

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